Lykoi je unikátní plemeno kočky, které vás dostane vlkodlačím vzhledem

Mnozí by si mohli myslet, že toto prazvláštní kočičí plemeno vzniklo složitým šlechtIcím procesem, avšak je tomu jinak. Tato mutace kočky domácí se objevila zcela přirozeně a náhodně, avšak podrobněji se o ni začali zajímat až manželé Gobblovi v roce 2011, kteří se tak stali zakladateli chovu této ojedinělé kočky.

Mnoho lidí se domnívalo, že vzhled kočky je způsoben nějakou nemocí. Avšak Gobblovi tyto kočky nechali vyšetřit na všemožná dermatologická a infekční onemocnění a vše vyšlo negativně.

Dále bylo otestováno, zda nejsou tyto kočky potomkem bezsrstého plemene kanadský sphynx či devon rex, avšak tato plemena neměla s lykoi nic společného. Tyto výsledky dokázaly, že lykoi je skutečně nové plemeno, které se vyvinulo zcela přirozeně.

V černém zbarvení je nejvíce vlkodlačí

Srst koček lykoi na pohled působí drsně, ale není tomu tak. Na omak je velmi jemná. Zajímavé je, že kůže těchto koček obsahuje buňky dvojího charakteru – jedny nedokáží vytvořit chlup a druhé ho zase nedokáží udržet delší dobu.

S tím se pojí časté proměňování srsti během roku – místa, kde srst vyrůstá, se můžou měnit, což mění celkový vzhled jedince. Nejžádanější je černá barva srsti, jelikož v této barvě jsou lykoi nejvíce podobné vlkodlakovi.

V chovu lykoi také působí obyčejné černé krátkosrsté kočky, které jsou do plemene přimíchávány pro rozšíření genetické základny a také k udržení pevného zdraví koček lykoi.

Neuvěřitelný sen se stal skutečností

Plemeno lykoi se v Česku vyskytuje teprve krátce. Minulý rok k nám přivezla první pár chovatelka Nina Holíková, která se do té doby zabývala pouze chovem kanadských sphynxů. Svoje lykoi dovezla ze Spojených států amerických, konkrétně ze státu Tennessee přímo od zakladatelky chovu tohoto plemene Brittney Gobble.

„O zvláštním plemeni lykoi jsem se dozvěděla z Facebooku. S nadšením jsem sledovala nádherné fotky chovatelky Britney Gobble a obdivovala jsem toto jedinečné kočičí plemeno. Ani ve snu by mě nenapadlo, že bych někdy mohla kočku lykoi získat. Věděla jsem, že se jedná o málopočetné plemeno, které není úplně levné a hlavně jsou koťata zamluvena hodně dlouhou dobu dopředu. Zkrátka jsem prve nedoufala, že by se mi tento sen splnil,“ vypisuje své začátky chovatelka.

Lykoi jsou velmi přítulní a hraví

I přesto, že tyto kočky působí zlověstně a zlomyslně, opak je pravdou – jedná se o velice přátelské a přítulné plemeno. „Můj přítel se těchto koček nejdříve bál, ale již poznal, jak skvělé plemeno to je. Jsou to velmi věrní tvorové, inteligentní, mazliví a rádi vás pozorují a hrají si s vámi,“ doplňuje Nina Holíková.

Zajímavosti V brzké době by se měl narodit první vrh kočky lykoi v České Republice.

Lykoi není hypoalergenní plemeno. Má však méně srsti než jiná plemena koček, proto vaše alergická reakce nemusí být tak silná. Vše závisí na intenzitě a typu alergie.

Lykoi je velmi citlivá na teplo a sluneční paprsky. Pokud se tedy vyhřívají na sluníčku, do týdne se plně opálí a jejich kůže zcela zčerná. Jakmile budou mimo dosah slunečních paprsků, jejich kůže bude růžová.

Název lykoi je odvozen od starořeckého slova lykos“, které znamená vlk.

Na rozdíl od jiných plemen koček jsou lykoi více závislé na přítomnost a fyzický kontakt s člověkem –. jsou velmi vřelí a dávají najevo lásku. S jinými domácími mazlíčky – zejména psy – lykoi vychází velmi dobře. „Lykoi mají, stejně jako kanadský sphynx ‚psí povahu‘, proto si se psy velice rozumí. Často si spolu hrají a dovádí a mají se rádi a navzájem si kradou hračky,“ objasňuje chovatelka.

Horší je to s malými hlodavci, ptáčky a rybičkami. Zkrátka, kočky jsou od přírody lovci a u lykoi tomu není jinak. „‚Je to kočkovitá šelma s loveckými instinkty, s tím musíte počítat,“ konstatuje Holíková.

Mají pevné zdraví, občas by se měly vykoupat

Lykoi jsou velmi zdravé kočky, které nejsou náchylné k chorobám. Jsou velice odolní a nenesou žádné genetické vady, což je jen další výhoda této unikátní kočky.

Péče o lykoi se nijak výrazně neliší od ostatních koček. Je však vhodné lykoi příležitostně vykoupat v dětském přírodním šamponu. Lykoi by se podle chovatelky měla koupat pouze v případě, pokud by měl člověk pocit, že je špinavá. Dále by se této kočce měly občas vyčistit uši a stejně jako u jiných plemen koček je žádoucí stříhat drápky.