Michelinský průvodce dal hvězdu omylem a z bistra udělal celebritu

Je to událost, jaká se může stát jen jednou za deset let, řekl by doktor Chocholoušek a my ostatní, že se to může stát jen u nás. Ve Francii se však osudné chyby stávají také. Z dělnické kavárny se omylem stal výjimečný podnik chlubící se Michelinskou hvězdou.