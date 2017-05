VIDEO: Chytit za zátylek a šup pod vodu. Tak učí vydry plavat své mladé

„Lidé si většinou neuvědomují, že se i říční vydry potřebují naučit plavat v podstatě stejně jako my,“ řekl chovatel Celess Edinger. A dodal, že Tilly, matka mláďat, je svým mláďatům skvělým instruktorem.

Každou lekci prý začne tak, že přenese své mládě z nory na břeh a pak se s ním vrhne pod hladinu, stejně jako to vydry dělají ve volné přírodě. Mláďata plná energie jsou od přírody pro plavání skvěle uzpůsobena, přesto mohou tyto lekce plavání vypadat drsně. Pro příležitostného pozorovatele obzvlášť.

„Tilly je prostě uchopí za krk a zaboří je po hlavě pod hladinu. Pro říční vydry je to ale přirozené chování a mláďata se tak naučí plavat,“ konstatoval Edinger. Mláďata jsou na své matce úplně závislá od narození. A obvykle trvá tři až pět týdnů, než proloupnou oči a samice je vytáhne ven a začne s výukou.

Samička Nehalem, zkráceně Nellie, i sameček Nestucca, zkráceně Tucker, dostali jména podle severoamerických řek. Důvod je prostý a chvályhodný. „Říční vydry jsou citlivé na znečištění vody. Chceme, aby jména mláďat upozorňovala na důležitost ochrany řek, potoků i mokřadů,“ říká Julie Christieová z oregonské zoo.

Oba rodiče navíc pocházejí z volné přírody, což je důležité pro zdravou genetickou výbavu chovu vyder v severoamerických zoo. Samici Tilly, pojmenovanou po řece Tillamook, odchytili zraněnou a podvyživenou zhruba ve čtyřech měsících v roce 2009. Otec mláďat, zvaný B.C. (což je zkratka pro Buttercup, v překladu Pryskyřník), byl ve stejném roce nalezen opuštěný poblíž Star City. Nejprve se dostal do Little Rock Zoo, poté do Zoo Oregon.

Dokonce sedm vydřích mláďat lze pozorovat v Zoo Praha

Také pražská zoo se může letos pochlubit úspěšným odchovem vyder, i když jde o jiný druh. Pár vyder hladkosrstých tu totiž odchovává svých sedm v lednu narozených mláďat. Když se vrhnou do vody, je skutečně na co se dívat. Podívejte se na březnovou reportáž (více v článku zde):