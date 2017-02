Pohlreich pomáhá kontroverznímu majiteli v kuchyni motorestu Ušák

„V tomhle motorestu jsme se skutečně nenudili. Pro mě byl Erich prototyp chlapa staré školy, který mám rád. Chlap, který se na nic nevymlouvá, je akční a má přes veškerou kontroverzi, kterou může pro někoho představovat, obrovský srdce. Stará se o dítě, manželku, příbuzné i kamaráda,“ vzpomíná Zdeněk Pohlreich na natáčení z konce loňského léta nedaleko Prunéřova.

V čem se mírumilovný šéf s majitelem Ušáka rozcházel, byl jeho nesmlouvavý postoj k muslimům. Ty v Erichově motorestu odmítají obsloužit, což si přestrojený šéf vyzkouší na vlastní kůži. Což je mu hodně nepříjemné.

„Navzdory hysterické politické korektnosti je třeba si připustit, že tu žijí i takovýhle lidi, kterých není zrovna málo, s úplně stejným právem na vlastní názory, ať se nám to líbí, nebo ne. Udělal na své hospodě neskutečný kus obdivuhodné práce v minimálním čase, a to je to, co se počítá,“ vzpomíná Zdeněk Pohlreich na Ericha a svou podzimní misi v jeho podniku.