VIDEO: V Praze otevřeli Motýlí dům. Vypadá jako kambodžská džungle

Když sestoupíte do suterénu největšího hračkářství v centru Prahy, narazíte na nenápadné dveře vedoucí do džungle. Při teplotě 30 °C a relativní vlhkosti 80 % se ocitnete v prostředí, ve kterém se motýlům dobře daří, a vy se tak přenesete do podmínek, které vládnou v exotických dovolenkových místech.

„Motýli jsou v podstatě z celého světa, ale jejich domovina je vždy v pralese. My jsme teď začali, ale plánujeme, že tu nastálo bude vždy zhruba 600 motýlů ze 40 zemí světa. Vzhledem k tomu, že bude otevřeno celoročně, budeme i jejich druhy obměňovat, takže na jaře tu budou jiní motýli než na podzim,“ říká provozovatel Michael Kučera.

Podle něj je unikátnost projektu daná hlavně tím, že se nenachází ve skleníku, ale v podzemním prostoru. „Ve skleníku může dobře motýlí dům fungovat v Anglii nebo na Floridě, ale v našich podnebných podmínkách, kdy je v létě třicet a v zimě minus deset, by to bylo energeticky velmi náročné,“ vysvětluje.

Na druhou stranu bylo potřeba vyřešit správné osvětlení tak, aby přesně odpovídalo podání přirozeného denního světla. Ale to si Kučera vyzkoušel už v Karlových Varech na prvním, i když menším projektu. „Je vidět, že se motýli správně orientují, najdou si rostliny i například nahnilý banán nebo další ovoce, kterým je přikrmujeme,“ kontroluje začátek provozu.

Mimo „běžných“ motýlů se tu objeví i motýli s rozpětím křídel kolem 20 centimetrů a občas se na speciálních akcích mají ukázat i opravdové speciality. „Zrovna tady máme pro příležitost slavnostního oficiálního otevření kuklu motýla Attakus atlas, který je považován za největšího motýla světa a může dorůst až do rozpětí křídel 30 centimetrů,“ prozrazuje.

Zatímco provozovatele zajímají nejvíce podmínky uvnitř expozice, aby se motýlům dařilo co nejlépe, celkový design místnosti měla na starost společnost S.O.S Dekorace, která má na kontě například i vizáž pavilonu hrochů v pražské zoo.

„Většina motýlích domů na světě se staví tak, že se ve skleníku vysázejí rostliny patřící do džungle. Ale my jsme chtěli zkusit dát tomu nějakou jinou tvář. A tu džungli jsme si nakonec spojili s kambodžským chrámem Angkor Vat, který je opředený tajemstvím. A zdálo se nám, že se džungle s prvky polozapomenuté stavby krásně spojí. Jako když se díváte na film s Indiana Jonesem, kde hlavní hrdina odhrne kus houští a dostane se před dveře zapomenutého chrámu,“ vypráví Jakub Olbert z S.O.S. Dekorace.

Pro výběr rostlin využili spolupráce s externím architektem. „Tropické rostliny jsou teď čerstvě zasazené, a projekt si tedy bude zatím sedat. Ale je to stejné, jako když zahradní architekt navrhne a realizuje zahradu – výsledky se dostavují postupně. Ale vzhledem k tomu, že jde o tropické rostliny, které mají ideální podmínky k růstu, očekáváme, že během půl roku se z prostoru stane opravdová džungle,“ popisuje Olbert.

Motýlí dům je kontaktní, při vstupu jsou návštěvníci poučeni o tom, jak se k motýlům chovat, a uvnitř jsou i informační kiosky, kde mohou rodiče dětem přečíst informace a zajímavosti o jednotlivých motýlech, které v expozicích vidí.