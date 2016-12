Nekonečné puzzle nemají strany, napodobují nekonečný vesmírný prostor

Spíš než klasické puzzle, které se spojují do jednoho cílového stavu, mají Nekonečné puzzle obrovské množství řešení. Klidně můžete z jedné strany odebírat a na druhé přidávat a pokaždé vznikne jiný, navíc barevně odlišný tvar (nejlépe je to vidět na videu). Barevně obrazce vypadají, jako byste se pokaždé dívali do jiného koutu vesmíru.

Puzzle jsou vyrobeny ze 133 kusů, z toho tři jsou speciální - vložit tak můžete astronauta, raketoplán a satelit. Tvůrci ze společnosti Nervous System, která sídlí v americkém městě Somerville, tvrdí, že jejich výtvor lze připodobnit k takzvané Kleinově lahvi.

To je plošný geometrický útvar, který si lze zjednodušeně představit jako uzavřenou nádobu, která nemá vnitřek ani vnějšek. Nelze ji realizovat v trojrozměrném prostoru, aniž by se protínala – to je možné v prostoru nejméně čtyřrozměrném. Pro Kleinovu lahev nelze rozhodnout, který bod prostoru je „venku“ a který „uvnitř“. Z toho přímo plyne, že tato plocha má jen jeden povrch.

Také tato skládačka je hlavolamem, který rozhodně nepřestane bavit po několika minutách hraní. Jen si zájemce musí připravit 130 dolarů (asi 3 400 korun) a musí mít adresu v USA, Kanadě nebo Mexiku.