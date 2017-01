Takto by měl vypadat nůž, který už nikdy nebudete muset ostřit

Nůž by měl stát méně než 100 dolarů, což je velmi rozumná cena. Je to méně, než kolik stojí profesionální kuchařské nože. Solidní nože obvykle mívají tvrdost kolem 55 HRC (stupnice podle Rockwella), ty opravdu tvrdé pak 58–60. Vyšší tvrdosti dosáhnout lze, ale je to na úkor houževnatosti, ocel je pak příliš křehká.

Nový nůž KNASA od firmy Habitat by podle tohoto měření měl dosahovat tvrdosti 70 HRC. „Ten nůž má ostří vyrobené z patentovaného ultratvrdého kovu, který byl vyvinut v Caltechu v Kalifornském technologickém institutu a testovaný NASA,“ tvrdí ředitel Habitatu Adam Ackerman. „Podle nás ten kov znamená první skutečnou inovací v oblasti výroby nožů za posledních 200 let,“ nezapomene se pochválit.

Konstrukce nože počítá s ostřím 25 stupňů s tím, že ostří je tvarováno „nanozoubky“. Nůž by tak měl mít velmi dobrý řezný výkon a dobře řezat vše od masa přes rajčata až po ztvrdlý chleba. Zoubky by se měly používáním samy ostřit. Bohužel se nikde neudává přesná specifikace ani délka čepele. Podle obrázků lze jen soudit, že půjde o větší kuchařské provedení s délkou přes dvacet centimetrů.

Tým získával peníze na start výroby na Kickstarteru, kde se místo požadovaných 20 tisíc dolarů podařilo vybrat 450 tisíc (přes 11 milionů korun). V rámci předobjednávky je stále možné získat nůž za 79 dolarů (asi dva tisíce korun).

Zda bude nůž tak dobrý, jak výrobci tvrdí, odhalí až první skutečné recenze. Pak se uvidí, zda nejde o „zázračný“ nůž jako z reklamy od Horsta Fuchse, ale opravdu o něco, co posune vývoj o kousek dál.

Pochybnosti také vyvolaly ony miniaturní zoubky, které se sice u různých „televizních“ nožů tváří, jako by zachraňovaly svět, ale nakonec se ukáže, že úplně obyčejný nabroušený nůž je stejně nejlepší.