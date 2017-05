Měli prázdnou ledničku, tak vypluli rybařit. Chytili 70kilového kanice

Ulovek měřil asi 165 centimetrů a ukázalo se, že je to velký kanic (Polyprion moeone). Rybáři se s touto rybou občas setkávají, ovšem úlovky mívají váhu 25 až 45 kilogramů.

„Měli jsme na palubě váhu do 65 kilo a když jsme na ni rybu dali, dostala se až dolů, takže odhadujeme, že mohla mít tak 70 kilogramů,“ uvedl jeden z rybářů Reece Wepener.

S kamarády používal elektrické navijáky, ty však zklamaly. „Najednou začal prut na palubě doslova tančit. Říkali jsme si, co to tam proboha máme, to musí být nějaký nestvůra. A elektrické navijáky najednou přestaly stíhat. Napřed se začalo kouřit z motoru a nakonec se mechanismus doslova roztrhl. Vybuchlo ložisko uvnitř,“ líčí Wepener.

Na palubě nastal poplach. Jeden z rybářů se pokoušel vlasec „převést“ na ruční naviják a druhý skočil k řízení, aby se loď dostala blíž k rybě. „Když jsme ji dostali k lodi, asi minutu jsme na rybu ohromeně zírali, než jsme ji začali vytahovat na palubu,“ řekl rybář.

Co bylo dál? Jelikož se podobný úlovek nepovede každý den, následovala oslava, kde podle Wepenera padlo hodně piv. A lednička je nyní nacpaná až k prasknutí.