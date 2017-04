Po půl roce výcviku psi spolehlivě odhalí rakovinu prsu či prostaty

16:17 , aktualizováno 16:17

Vědci potvrzují to, co lidé tušili už před staletími. Psí čich je natolik dokonalý, že dokáže odhalit vážné zdravotní problémy. Z klinického výzkumu britských a francouzských vědců vyplývá, že to konkrétně u screeningu rakoviny prsu či prostaty zvládají spolehlivě a levně. Navíc je to metoda šetrná k pacientovi.