Odborníci ladí pamlskovou vyhlášku za pochodu a bufetům nabízejí pomoc

Obezita i metabolické poruchy jsou stále častější „Za posledních 20 let se u nás zdvoj- až ztrojnásobil počet dětí, které trpí obezitou a nově se již u našich dospívajících objevují metabolické poruchy, které v minulosti byly výsadou osob starších 40 let. Jde především o cukrovku druhého typu, která se váže na obezitu a vede k rozvoji srdečně cévních onemocnění,“ konstatuje docentka Dana Müllerová z Ústavu hygieny a preventivní medicíny, která se s obézními pacienty s metabolickými komorbiditami setkává i ve své ordinaci a na přípravě „pamlskové“ vyhlášky se podílela. Výše uvedená onemocnění zhoršují kvalitu života, vedou k chronickému stonání a invaliditě a k jejich rozvoji napomáhá právě nesprávná výživa a nedostatek tělesné aktivity. „Vyhláška se dá vylepšovat, ale je třeba jí dopřát čas, a modifikovat ji teprve na podkladě zkušeností, které vyplynou z její realizace. Cílem není likvidace bufetů a automatů, snažíme se o to, aby nabízely zdravější potraviny, které posilují zdraví dětí a vedou i k naučení se zásadám správné výživy. Má tedy vést k invenci v tomto podnikání v tom dobrém slova smyslu,“ dodává lékařka. K regulaci sortimentu potravin nabízených ve školách přistupuje většina členských zemí Mezinárodní zdravotnické organizace (WHO) i zemí EU, zejména ve Skandinávii. Právě z publikace WHO při úpravě vyhlášky vycházela pracovní skupina Ministerstva zdravotnictví (ke stažení zde).