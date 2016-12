VIDEO: Jak si čínská panda pohrála s pravým kanadským sněhulákem

Když napadne patnáct centimetrů čerstvého sněhu, jako se to stalo v úterý v kanadském Torontu, bývá to radost i pro zvířata v zoo. Tedy alespoň pro ta, co mají i v zimě možnost pohybu ve venkovním výběhu.

Chovatelé z torontské zoo nezaváhali a statnému pandímu samci jménem Da Mao, který je svou láskou ke sněhu vyhlášený (viz článek s videem zde), postavili pěkně za čerstva sněhuláka.

Jako vítaný enrichment, tedy zpestření dne, které ho zaujme a pěkně rozpohybuje. A povedlo se. Da Mao si svůj boj se sněhulákem opravdu užil, jak dokládá záznam na videu.

Čtyři hodiny poté už Da Mao nevěděl o světě: po hře se sněhulákem vysílením odpadl a usnul na parkosech ve svém vnitřním výběhu. O snímek se ani v tomto případě chovatelé nezapomněli podělit s fanoušky zoo.