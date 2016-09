Upečte si domácí bagety. Vše, co potřebujete, máte doma

Receptura je velmi jednoduchá a počítá s tím, co bez problémů naleznete i v domácí spíži. My jsme pracovali s dvěma kily mouky, aby to byla dostatečná várka pro velký profesionální hnětač, ale vy si recepturu můžete „pokrátit“ podle vlastních potřeb.

Postup je velmi jednoduchý: do hnětače vysypte mouku, rozdrobte droždí, přidejte cukr a sůl, přidejte vodu a olej. Běžnou zásadou při pečení je, že na kilo mouky se doporučuje jedna kostka droždí, tady počítají s polovinou. „Ale vidíte, že to dobře kyne i tak a droždí pak není z těsta cítit,“ říká šéfkuchař Petr Andert z restaurace Koley, který postup předváděl (názorně uvidíte na videu).

Aby bylo těsto tak akorát vlahé, platí poměr polovina vody na množství mouky, tedy na dvě kila mouky litr vody. “Samozřejmě každá mouka saje vodu nepatrně jinak, takže se může stát, že musíte ke konci například trošku mouky přisypat nebo naopak zakápnout vodou, ale rozhodně se vyplatí začít u tohoto klasického poměru,“ vysvětluje Andert.

Když je těsto hezky hladké, vyndejte ho na vál a prohněťte. V restauraci pak z hroudy odkrajují kousky po 300 gramech, aby měli všechny bagety stejně velké, ale i v domácí praxi je důležité, aby byly co nejvíc stejné, aby se rovnoměrně a stejně propékaly.

Budete potřebovat 2 kg hladké mouky

1 litr vody

1 kostku droždí

1 lžíce cukru

1 lžíce soli

50 ml oleje

Jednotlivé bochánky pak prohněťte a vyválejte z nich tvar bagety a klaďte na plech zhruba po čtyřech a daleko od sebe. Budou kynout a mohly by se slepit. Ostrou špičkou nože je nařízněte jako na videu, potřete rozkvedlaným vejcem a posypte solí, kmínem, sezamem, prostě tím, co máte rádi.

V restauraci se kyne v konvektomatu, který má na to program, zhruba čtvrt hodiny a pak se přepne na pečení housek. V předehřáté troubě na 180 °C se pak housky pečou asi 18 minut.

My jsme podobný postup zkoušeli i v domácích podmínkách – jen málokdo má doma konvektomat nebo jeho příšerně drahou domácí alternativu. Proto jsme jednotlivé bochánky nechali nejdříve pod utěrkou asi půl hodinky kynout a až pak jsme tvarovali bagety a vyskládali jsme je na plech na pečicí papír. Pak jsme zapnuli troubu „na plné pecky“, přece jen domácí trouba nemá takový výkon.

Než se trouba rozehřála, těsto ještě odpočívalo a pak jsme ho na asi 15 minut pekli uprostřed trouby. Přesný čas si musí najít každý sám, přece jen každá trouba peče jinak. Výsledek ostatně můžete zhodnotit na fotografii, je důkazem, že to lze zvládnout i bez velkého technického vybavení.