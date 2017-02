Petúnie si předpěstujte ze semen. Je to bezpečnější než řízkování

Jsou dva způsoby, jak množit petúnie: řízkováním nebo ze semen. V nové rostlině jste dostali přesně stejnou kombinaci barev jako u předchozí generace, proto první způsob donedávna převažoval.

Jenže se přenášejí i nemoci, které zasáhly mateční rostliny, tedy houbové a virové choroby. Navíc jsou takto namnožené rostliny podle pěstitelů citlivější na kvalitu substrátu.

Proto je nejsnazší koupit si pár semínek, kterých je na výběr obrovské množství druhů a barev, ať už jde o klasické petúnie, či převislé surfínie.

Protože semena jsou velmi malá a špatně by se s nimi pracovalo, vytvoří se z něj kulička-peleta o průměru asi dva milimetry tím, že se semínko obalí kaolínem a takto se seje.

Vysévejte na povrch substrátu

Petúnie se vysévají tak, že se nezasypávají zeminou. Po vysetí je dobré je hojně zalít a udržovat zeminu stále vlhkou, nikoli však přemokřenou. Jde o to, aby jílový obal nezasychal a mohl prasknout.

Během prvního týdne se doporučuje misku s výsevem přikrýt tabulkou skla, aby se udržovala stálá vlhkost. V nouzi místo skla klidně použijte igelitový pytlík a celou misku do něj uzavřete.

Jaké pomůcky kelímky od jogurtu

malé květináčky

sadbové desky

jiffy (rašelinové tablety)

Během klíčení udržujte teplotu 20–22 °C, po vyklíčení už můžete začít misku větrat. Zhruba po 14 dnech snižte teplotu zhruba na 16 °C. To znamená, že misku přemístěte někam do chodby, kde bude mít dostatek světla. Nižší teplota zajistí, že se rostliny budou méně vytahovat a ve finále budou košatější.

Po dalších 14 dnech už by rostlinky měly být tak odolné, že se nebudete muset bát je uchopit do ruky a přepikýrovat do květináčků. Finální přesazování do květináčů ven na okno se doporučuje až do období, kdy nehrozí žádné mrazíky.

Jaké vybrat

Petúnie patří do čeledi lilkovitých. U nás se typicky pěstuje jako letnička. Petúnie se rozdělují na velkokvěté odrůdy, takzvané grandiflory a menší, ale za to odolnější multiflory. Mimo to existuje i spousta vyšlechtěných hybridů, kdy jsou i velkokvěté odrůdy vcelku odolné.

Pro petúnie je důležitá správná zemina, která by měla být neutrální až mírně kyselá. Rostliny potřebují dostatek železa, aby nebledly, a vápníku, jehož nedostatek zase deformuje listy.

Při výběru odrůdy je také vhodné zohlednit, na jakém stanovišti truhlíky budou. Petúnie potřebují dostatečně teplé místo se slunečním svitem, ale zároveň chráněné před deštěm. V opačném případě se vystavíte nebezpečí hniloby kořenů. Pokud však vyberete chráněné místo, které ale zase bude hůře větrat, riskujete, že rostlinu napadne plíseň šedá.