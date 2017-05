Kde hlídá zahradu tornjak, nevstupujte bez ohlášení. Svou rodinu miluje

Tornjak je bezmála tisíc let staré plemeno, první písemná zmíňka pochází již z roku 1067. Je však pozoruhodné, že historické informace o tornjakovi jsou vskutku velmi podrobné, a to jak v oblasti vzhledu, tak v oblasti povahy i využití.

Toto plemeno bylo nejpravděpodobněji přineseno do Evropy starými Slovany z oblasti dnešního Íránu. Využívalo se pro ochranu stád dobytka před medvědy a vlky a hlídání majetku. Tuto práci vykonává prakticky dodnes, a to nejen ve svojí domovině. Tornjak se tisíc let vyvíjel ve velmi nepříznivých podmínkách, což z něj udělalo fyzicky silného a přizpůsobivého psa, který odolává nepříznivému horskému klimatu a je bez problému schopen vyžít minima.

V roce 1972 začali nadšenci se záchranou tornjaka s cílem zachovat a ustálit toto krásné původní plemeno. V roce byla 1979 v Záhřebu založena „Komise pro standardizaci tornjaka a založení kontrolovaného chovu“ a o tři roky později v roce 1982 byla založena „Komise pro chov tornjaků“ patřící přímo pod Kynologickou unii Chorvatska (KSH) a začalo se s chovem.

V roce 2006 byla přijata přihláška standardu tornjaka a o rok později došlo k jeho odsouhlasení FCI. Aktuálně je plemeno tornjak podmínečně uznané a výstav se účastní ve skupině II.

U nás až od roku 2012

První tornjak byl do Česka přivezen v roce 2012 chovatelkou Jasminou Petlach, která zde také jako první započala chov. Výběr tornjaka byl pro ni tou nejlepší volbou.

Tornjak Původ plemene Chorvatsko, Bosna a Hercegovina Účel plemene Pastevecký pes, hlídač, společník Další názvy Bosensko-hercegovinský a chorvatský ovčák Uznání FCI skupina 2 Velikost Psi 65-70 cm, feny 60-65 cm Hmotnost Psi kolem 50-55 kg, feny kolem 40 kg Průměrný věk 10-12 let Pořizovací cena 20 000 Kč

„S manželem jsme uvažovali nad středoasijským, nebo kavkazským pasteveckým psem. Na náš vkus byli ale dost ostří a agresivní k ostatním psům. Věděli jsme, že chceme psa, který by s námi mohl na dovolenou a kamkoliv na výlety. Chtěli jsme zkrátka psa do dnešní uspěchané doby. S odstupem času musím říct, že rozhodovat se na základě povahy plemene bylo rozhodně to nejlepší, co jsem mohla udělat. A plemenu jsme naprosto propadli. První vrh jsme měli v létě 2014,“ popisuje Petlach.

Dobrosrdečný ochranář

Tornjak se řadí k pasteveckým plemenům, která spojuje nejen ochrana a péče o stáda, ale také typická povaha, která zahrnuje dobrosrdečnost, mírnost, lásku ke své rodině a především klidný temperament a smysl pro řád a harmonii. K cizím lidem jsou velmi nedůvěřiví.

„O kontakt s cizinci většina tornjaků nemá zájem. Ovšem toto platí pro dospělé psy. Štěně je stále štěně i u tohoto plemene,“ doplňuje Jasmina Petlach. Tito psi jsou velice sebevědomí a opatrní. Nevyhledávají rvačky, ale pokud jsou napadeni, jsou schopni velmi ostře zakročit. Agresivitu vykazují pouze při bránění majetku či stáda.

Bez neústupnosti to nepůjde

Tornjak je velmi citlivý pes, který potřebuje hodně lásky od rodiny. Jeho výchova by měla být založena na včasné socializaci, trpělivosti, neústupnosti a především na něžném zacházení. „Tornjak nesnese žádné fyzické nucení. Takový pes vás nikdy neuzná. V podstatě je dobře, pokud jste tvrdohlaví a trváte na svém. Poslechne vás pouze pes, který k vám bude mít respekt. Všechny zákazy a příkazy, které budete zadávat, musíte dotáhnout do konce. Tornjak je hrdé a sebevědomé plemeno, slabocha za majitele nikdy neuzná a nebude ho poslouchat,“ vysvětluje chovatelka.

Dalším typickým rysem pro pastevce, a tedy i pro tornjaka je vysoká inteligence a schopnost samostatného uvažování. Velmi rychle se učí novým věcem, ale je nutné si zapamatovat, že tornjak není služební plemeno jako třeba německý ovčák nebo dobrman.

Náklonost k ostatním zvířatům má tornjak v sobě. Tornjak si jakýkoliv kontakt od vás či vašeho domácího mazlíčka naprosto užívá.

Nikdy nebude radostně skákat, jak vy pískáte. Je jednoduše tak chytrý, že nerozumí tomu, proč by měl slepě vykonávat každý povel od svého pána, pokud k tomu není pádný důvod. Avšak i mezi tornjaky se najdou jedinci, kteří prahnou po práci a aktivitě.

„Znám tornjaky, kteří složili zkoušky obedience. Znám i takové, co běhají agility. Zkrátka, najdou se jedinci, kteří chtějí aktivně pracovat. Jsou zvídaví a velmi temperamentní. Pokud tedy budete chtít nějaký sport se svým tornjakem absolvovat, je nutné s tím seznámit chovatele, aby vybral povahově vhodného jedince,“ doporučuje chovatelka.

Tornjak rychle přijde na to, co po něm chcete. Teď je jen otázka, zda máte povahově správného psa, aby i spolupracoval. Někteří tornjaci, po kterých chcete nějaké kousky, se na vás podívají a posoudí, že je nesmyslné podobný povel plnit. Pokud tedy se svým budoucím psem máte vysoké sportovní ambice, raději se poohlédněte po jiném plemeni.

Zkrátka tornjak je nejlepší v tom, co dělal posledních tisíc let, tedy v hlídání stád ovcí či koz a ochraně majetku. Je hazardem lézt do cizí zahrady, kterou střeží tornjak. Je to dokonalý rodinný pes, svoji rodinu opravdově a bezmezně miluje a s postupem věku se tento cit prohlubuje.

Samočisticí srst

Úplně to nejdůležitější je pro tornjaka trávit čas se svou rodinou. Mezi denní péčí patří mazlení, tornjaci jsou opravdu velmi emotivní. Ač se to nemusí zdát, péče o srst tornjaka není až tak náročná, jelikož má samočisticí schopnost.

To znamená, že jakkoliv se tato srst znečistí například blátem, do druhého dne je zase zářivě čistá. Zaschlé bláto ihned opadá a po špinavém psu není památky.

Srst je nutné vyčesávat pouze v období línání, které probíhá dvakrát ročně. V podstatě svého tornjaka nemusíte česat, avšak je vhodné jednou za čas vyčesat ocas a takzvané kalhoty na stehnech, což je dlouhá srst na zadních končetinách.

Tornjak je skvělým společníkem na vycházky do přírody i na dlouhé tůry. Vzhledem k tomu, že jako pastevec nachodí denně desítky kilometrů se stádem ovcí, není mu pohyb cizí. Není však nutné chodit s tornjakem každý den na procházky. Nebude se zlobit, pokud jej vytáhnete mimo zahradu jednou za čas. Jsou to opravdu psi stvoření do dnešní uspěchané doby.