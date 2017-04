Pohlreich se těší na jarní grilování, steak si udělal alespoň v kuchyni

Šéf se zřejmě „na stará kolena“ smiřuje s tím, že co člověk, to názor a chuť. „Já mám rád hovězí medium rare, ale je to jen moje osobní preference. Většinou to bývá tak, že v profesionálních kuchyních převládají ortodoxní názory. Každý, kdo chce steak well done (tedy hodně propečený), zasloužil by snad přinejmenším ukamenovat. Ale já bych to nikomu nevyčítal,“ přiznal se.

A radí hlavně se hovězího nebát. Strava má být vyvážená a chuť na pořádný kus hovězího je normální. Vždyť je to kvalitní bílkovina, které tělo čas od času potřebuje.

Pozitivní je, že dobré uleželé hovězí je už v obchodech běžně k dostání. A vzhledem k ceně nehrozí, že by se člověk mohl přejíst, není to surovina, kterou by si dopřával denně k obědu.

Pohlreich radí vyndat maso z lednice alespoň půl hodiny před tím, než začnete vařit, aby pak na pánvi nebo grilu nedostalo takový teplotní šok. Šéf maso předem jen opepří, solí až po tepelné úpravě. Hlavně radí nepanikařit a nesnažit se maso obracet příliš brzy. Je lepší chvilku počkat, až se zatáhne a odskočí z grilu (v našem případě tálu).

Paralelně na desce griluje i papriky a v mezičase připraví ve woku trošku čerstvého špenátu se lžičkou wasabi, což je japonský křen. To kvůli další chuti v pokrmu. A když jsou papriky hotové, využije toho, že je deska rozpálená, a lehce opeče rozpůlené žampiony.