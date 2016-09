Jak spojit podlahu od kuchyně až na zahradu v šesti krocích

Infobox Kolik to bude stát - interiérovou dlažbu lze pořídit od 245 Kč za m², tedy na plochu 5x5 metrů je to 6 125 Kč, pomůcky a další materiál asi 1 400 Kč Jak dlouho to bude trvat - plocha 5x5 metrů s technologickými přestávkami dva dny