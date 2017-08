Pořádek v dílně? Nejlépe všechno pověsit na zeď, abyste měli přehled

Pokud se rozhodnete začít věšet na zeď nářadí, narazíte na fakt, že ne vždy myšlenka odpovídá využití v praxi. Jde o to, že si myslíte, že šroubováky byste chtěli mít například ve středu nad pracovním stolem, ale v praxi zjistíte, že je využíváte méně často než například gola klíče, které byste potřebovali mít víc po ruce.

Děrovaná stěna dá variabilitu

Podstatné je proto, abyste hned zpočátku neměli pevná místa. „Je výhodné pořídit si celou stěnu děrovaných desek. Vynikající jsou od českého výrobce Mars, které si můžete pořídit ve dvou rozměrech 40×60 nebo 120×60 cm. Z nich si pak můžete sestavit plochu, do které si pak můžete uspořádat nářadí podle potřeby pomocí různých závěsů nebo specializovaných držáků,“ radí Filip Werner ze společnosti Mountfield, která tyto systémy prodává.

Tyto desky se rozlišují podle průměru otvorů a jejich roztečí, proto je podle toho třeba volit i ostatní příslušenství, aby jednotlivé díly do sebe dobře dosedaly. Výhodou je i fakt, že do tohoto systému můžete včlenit i různé organizéry s plastovými krabičkami na drobné součástky.

„Tyto organizéry mají jedinou nevýhodu, a to pro tvořivé ženy, které si je často kupují a využívají na různé drobnosti pro šití. Vadí jim totiž, že se většinou prodávají jen v červené nebo modré barvě, chtěly by i jiné barevné varianty. Nám chlapům do dílny je to jedno, ale ženy mívají jiné estetické cítění,“ říká s nadsázkou Václav Lukavský z internetového obchodu Uni-max.cz.

Radí, abyste se ptali při koupi, zda se prodávají k organizéru i náhradní šuplíky. Kvůli tomu, že při manipulaci některý z nich rozbijete, nemá smysl kupovat celý nový. Solidní výrobce nabízí i náhradní.

Hitem jsou magnetické misky

Mezi zákazníky e-shopu Uni-max.cz jsou nejpopulárnější ne ucelené systémy pro pořádek na pracovišti, ale jednoduché praktické vychytávky. Například magnetické misky.

„Zažil to každý, kdo něco například rozmontovával někde venku na trávě. Šroubky si uložil třeba do kelímku od jogurtu a pak o něj neopatrně zavadil a za chvíli je marně hledal v trávě,“ popisuje Lukavský. Toto se vám s magnetickou miskou stát nemůže.

Populární je i další magnetický program. Jako se prodávají různé lišty a držáky na kleště, klíče nebo šroubováky, existují i v magnetickém provedení. Ve spojení s děrovaným kovovým panelem je pak možné zpočátku je na zkoušku připevnit jen pomocí magnetu, a až si najdou své místo, přišroubovat je napevno.

„Funguje to podobně jako magnetické lišty na kuchyňské nože. Ale je potřeba počítat s tím, že nářadí je po delším pobytu na liště také zmagnetované, což nemusí být vždy výhodou. Například u nůžek na plech pak na nich mohou při stříhání zůstávat špony. Proto je vhodné pořídit si k tomu účelu demagnetizátor,“ radí Václav Lukavský.

Problém dílen a garáží je i ukládání většího nářadí nebo zahradních strojů. Pro tento účel se prodávají soustavy lišt s velkou nosností, kde se v drážkách mohou posouvat držáky s různými profily. Takže na ně pověsíte třeba kabel k míchačce, zahradní hadici, křovinořez, rýč a další objemné kousky.