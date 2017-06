Povinná kontrola klimatizací: jak se rodí fámy, které hýbou veřejností

Kdo musí kontrolovat Ten, kdo má zařízení s minimálně 5 tunami ekvivalentu CO 2 (GWP × hmotnost chladiva), musí splňovat následující: mít o zařízení vedené záznamy (ev. kniha) už od 1.1.2017 (nově budou možné i elektronické záznamy)

mít na zařízení štítek podle nařízení 2015/2068, s hodnotou eq CO 2 v tunách (platí pro všechna zařízení)

v tunách (platí pro všechna zařízení) nechat provést kontrolu těsnosti nejpozději do 31. 12. 2017