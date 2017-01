V zimě starost o zahradu nekončí. Zalévejte, svažte jehličnany a sklízejte

Větší množství sněhu škodí okrasným stromům na zahradě. Jakmile tedy začne padat více sněhu, raději ho ze stromů setřeste. Dokud nesněží, můžete také jehličnany preventivně svázat, aby se s příchodem sněhové nadílky nepolámaly. Předejdete tím možná velkým škodám.

Pokud zem není úplně promrzlá (když třeba svítí slunce) je také potřeba zalévat stálezelené stromy a keře, které ke svému životu potřebují hodně vody, aby je mráz úplně nevysušil. To zejména platí, pokud máte na zahradě například rododendrony nebo neopadavé azalky a další listnáče. Ovšem je-li silné sluneční záření, chraňte je chvojím nebo slámou před osluněním.

Jehličnany jsou vůči mrazu odolnější. Jakmile napadne sníh, nahrňte jej na záhony, bude sloužit jako tepelná izolace a závlaha.

Se starým sněhem bojujte až dopoledne

K zimním zahradním činnostem patří neoblíbený úklid sněhu. I když je poslední zimy sněhu méně než dříve, neměli bychom na to spoléhat. Pokud už sníh napadne, je nejlepší pustit se do jeho odklízení, dokud je čerstvý. Je totiž mnohem lehčí a měkčí než sníh starý několik dní.

Pokud už se pouštíte do boje s nánosy sněhu starými několik dní, nezačínejte s touto činností brzy ráno, pokud to není nezbytně nutné. Tehdy je pokrývka na chodníku nejvíce namrzlá a zbytečně se s jejím odstraňováním nadřete. Výhodnější je počkat si, až vysvitne slunce a sníh díky němu lehce povolí.

S namrzlou vrstvou na chodníku vám zase pomůže škrabka, kterou udusaný či namrzlý sníh snadno odstraníte a chodník jednoduše dočistíte běžnými nástroji. Místo posypových solí, které jsou zbytečně agresivní, využijte k posypu chodníků například štěrk, písek nebo popel. Jejich nevýhodou bohužel je, že při každé další vrstvě sněhu budete muset vyrazit do boje znovu.

I v lednu můžete sklízet

I v průběhu zimy můžeme dále sklízet plody své celoroční práce. V tento nehostinný čas se totiž daří takzvané mrazuvzdorné zelenině, která snese i teplotu pod nulou.

Jedná se například o kadeřávek, růžičkovou kapustu, zimní pór, petržel, špenát nebo zimní salát. V květináčích si můžeme vysadit řeřichu (bohatý zdroj vitaminu C, který v zimě obzvláště potřebujeme) nebo pažitku.

Zima je ideální čas pro řízkování oblíbených pelargonií (muškátů), kterým trvá až půl roku, než vykvetou. V zimě můžeme sklízet dokonce i ovoce, a to mišpule. Plody tohoto stromu jsou nejlepší až poté, co projdou prvním mrazem.

Ovoce, které máte uskladněné, pravidelně prohlížejte (nejlépe jednou týdně). Místnost větrejte a shnilé plody vyhazujte. V lednu je ten nejvyšší čas odebrat rouby ovocných stromů, hlavně třešní a višní. Asi 30 cm dlouhé letorosty z vnější strany koruny položte vedle stromu a přikryjte listím a sněhem. Jak se na jaře začne oteplovat, zapíchnete je do země.

Na co ještě nezapomenout

Pokud máte zahradní jezírko s rybičkami, nezapomínejte udržovat alespoň část hladiny bez ledu, aby se kyslík dostával do vody. Když přijde obleva, kontrolujte skalku, protože hromadící se voda z tajícího sněhu by mohla poškodit suchomilné rostliny.

Určitě už začněte uvažovat, co hodláte v nadcházející sezoně pěstovat, abyste včas stihli nakoupit semena, trvalky, cibule a hlízy rostlin. A klasicky udělejte to, co všichni zkušení zahradníci: opravujte zlomené násady, kontrolujte stav potřebného náčiní, prostě udělejte si pořádek ve svých věcech, abyste, až přijde sezona, věděli s jistotou, kde máte věci uložené.