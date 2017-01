Ačkoliv je Ester prase, má důležitý úkol. Odradit vás od konzumace masa

Ester se narodila v roce 2012 a její současní majitelé si ji pořídili s představou, že budou mít doma roztomilé mikroprasátko. (Chovají se i u nás, více info zde.) Zda šlo o podvod a na její rodné farmě ji tak označili třeba jen proto, že byla nejmenší z vrhu, na tom už nezáleží. Jakmile se stala členem rodiny, nebylo už cesty zpět, i když zdaleka nemá předpokládaných 30 kg.

Majitelé - Kanaďané Steve Jenkins a Derek Walters (podrobnosti příběhu zde)- to berou tak, že za ni jednou převzali odpovědnost a jsou povinni se o ni postarat. „Že je Ester prase, to je to jediné, co víme s jistotou,“ říkají dnes.

Žít v jedné domácnosti s obrovskou prasnicí, která si sama chodí do lednice jako do samoobsluhy, válí se na gauči a velí celé domácnosti, zcela pochopitelně není úplně jednoduché. Nikomu by takové soužití podle svých vlastních slov Steve ani Derek nedoporučili.

Když už se jim ale tenhle obrovský průšvih stal (a nejsou jediní, viz příklad z Anglie zde) a obrovská Ester se stala členem rodiny, vzali to jako výzvu. Ester jatka nehrozí, ostatní úplně stejná domácí prasata to ale mají spočítané. Proto se osvícení majitelé tlusté Ester snaží dosáhnout toho, aby lidé přemýšleli, zda je pro ně konzumace masa nezbytně nutná.

Ester už je poněkud zchoulostivělé prase, dokonce má vlastní šatník.

Ester má vlastní webovky i facebookový profil, podle její kuchařky na Facebooku můžete dokonce i vařit pod vedením šéfkuchařky Lindy. Masové recepty tu nenajdete, ale můžete si podle Ester upéct třeba bezlepkové sušenky či připravit vegetariánské nudle se zeleninou a omáčkou z pěti druhů koření.

Na přelomu března a dubna pak lze s Ester dokonce podniknout týdenní plavbu lodí a užít si tam i její prasečí party. Bez povšimnutí nezůstanou ani její narozeniny, které slaví 1. července. Z kolika masožravců se díky této snaze stanou vegetariáni, lze ovšem jen těžko říct.