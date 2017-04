V čapím hnízdě v Dubném se o víkendu vylíhla první letošní mláďata

Samec je podle odečteného kroužku původem z Německa, v Dubném hnízdí prokazatelně už od roku 2012 a na jaře se vrací domů mezi prvními. Už 18. března tak dubenský pár snesl první ze čtyř vajec a potomků se dočkal po 34 dnech. Během sezení na vejcích museli oba rodiče vejce nejen pečlivě zahřívat, ale i bránit. Hnízdo totiž několikrát napadl cizí čáp.

„Pokud by pár hnízdo neubránil, hrozilo jim vyházení vajec z hnízda vetřelcem. To se naštěstí nestalo,“ vysvětluje Gabriela Dobruská, která koordinuje program Čapí hnízda České společnosti ornitologické.

„Čápi, kteří se vracejí mezi prvními, mají tu výhodu, že si hnízdo mohou vybrat, případně že na jejich starém hnízdě ještě nikdo nebude. Na druhou stranu ho pak často musejí bránit před dalšími zájemci, kteří přilétli později a vhodné místo k zahnízdění teprve hledají. Teď už snad nebezpečí případných dalších útoků pominulo,“ konstatuje ornitoložka.

Nyní jsou již v hnízdě v Dubném čtyři mláďata, to poslední se vyklubalo v pondělí v podvečer. Sledovat je lze na webkameře i časosběrných fotografiích zde. Chce to jen trpělivost, protože rodiče musí čerstvě vylíhlá mláďata zahřívat, nicméně si lze záznam kdykoliv prohlédnout několik hodin zpětně.

Čápi s kamerou i v Makově Čápi v Dubném nejsou jediní, které můžete sledovat on-line. V záchranné stanici živočichů v Makově také hnízdí čapí pár sledovaný webkamerou (zde). Přestože je handicapovaný, odchovat by měl samozřejmě zdravá čápata. Péče o čapí mláďata obnáší nejen krmení, ale i čištění hnízda a zahřívání a ochranu mláďat.

Ke své snůšce i mláďatům mají čápi velice silnou vazbu. „Už proto, že stíhají odchovat jen jedna mláďata do roka. Nemohou si tedy dovolit o ně přijít. Jsou známy i případy, kdy čápice zůstala sedět na vejcích i v krupobití, aby je chránila. A bohužel to zabilo i ji,“ uvádí příklad ornitoložka.

Podobně tomu bylo, když před pár lety začátkem května v Bartošovicích na Novojičínsku nasněžilo. Čápice tu v záchranné stanici i přesto svá vejce nadále zahřívala pod nánosem sněhu. Následně se z nich i k překvapení ornitologů vylíhla zdravá čápata (čtěte zde). Čapí matky za svá mláďata prostě klidně nasadí i život, protože jejich vazba k potomkům je velmi silná.

V Česku lidé sledují 1 300 čapích hnízd Na stránkách programu Čapí hnízda najdete mapu a na ní více než 1 300 čapích hnízd. „Když zadáte název obce a rozkliknete příslušné hnízdo, najdete podrobné informace o průběhu hnízdění. Pokud je hnízdo značeno žluto barvou, už se tu letos vylíhla mláďata, pokud šedou, ještě ho letos nikdo nekontroloval,“ říká koordinátorka programu Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické. Do sledování hnízdění čápů se může aktivně zapojit každý zájemce a svá pozorování zadat na cap.birdlife.cz. Čím více pozorovatelů se vydá přímo k hnízdům nebo zadává pozorování prostřednictvím webkamer, tím přesnější údaje o hnízdění čápů díky nim ornitologové získávají.

V péči o ně se ovšem samec i samice střídají. A mají pěknou honičku. Znamená to mláďata nejen zahřívat, dokud jsou úplně malá, ale i krmit a neustále čistit hnízdo. „Rodiče berou do zobáku vše, co mláďatům odpadne, aby byla v čistém, a vyhazují to z hnízda. I skořápky vajec, ze kterých se mláďata vylíhla. Pod hnízdem je tedy dobře znát, když je obsazené čapí rodinkou,“ popisuje ornitoložka.

Jak mláďata rostou, zvyšují se logicky jejich nároky na krmení a zahřívat už nepotřebují. Pak je tedy krmí oba dva rodiče a každé mládě se pro sebe snaží ukořistit co nejvíc. Nejčastěji jim rodiče nosí různé hlodavce, žáby, ještěrky, slepýše či drobné hady. Z hmyzu pak větší kobylky či sarančata.

Vypiplání mláďat k samostatnosti trvá rodičům zhruba tři měsíce. „Jakmile se mláďata naučí létat, do rodného hnízda už se nevracejí. Opustí ho a osamostatní se,“ vysvětluje Gabriela Dobruská.

Prakticky to znamená, že se zhruba od poloviny léta odrostlá mláďata potulují po krajině, trénují let, loví a sbírají síly na odlet do teplých krajin. „Musejí nabrat energetické zásoby, aby zvládla na zimu odletět do tepla,“ uzavírá ornitoložka. Vazba mláďat na rodná hnízda trvá jen do osamostatnění.

Podívejte se, jak shánějí mladí čápi potravu v krajině (více v článku zde):