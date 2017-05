Psi jsou pro jídlo schopni udělat cokoliv. I podfouknout svého páníčka

Podle Heberleinové zdaleka psi nejsou tak poslušní a přátelští, jak si mnoho z nás myslí. Naopak při výzkumu zjistila, že umějí být záludní a manipulativní, zvláště když je jejich cílem pěkná klobáska.

Všimla si například, že dokážou předstírat, že se něco zajímavého děje na zahradě. Ale jen proto, aby se člověk zvedl z gauče nebo postele a uvolnil jim jejich oblíbené místečko na spaní. Výzkum, který zveřejnila v časopisu New Scientic, ukázal, že psi umějí být velmi vypočítaví a rozpoznají odkud jim kyne větší odměna.

Navíc jsou schopní se velmi rychle učit a tomu přizpůsobit své chování. „Nedodržují striktně daná pravidla, ale naopak vždy přemýšlejí, jaké výhody jim z jejich rozhodnutí vyplyne,“ popsala Heberleinová.

Vědci při pokusu spárovali část psů s jejich majiteli, kteří pejskům vždy dali odměnu, a dalšími dvěma lidmi, z nichž jeden byl ochoten „platit“ jídlem a druhý ne. Psi si přitom mohli vybrat ze tří možností – z klobásy, psích sucharů a z ničeho.

Výzkumníci zkoumali, které osobě dá pes přednost, například páníčkovi, který nabízí jen suchary nebo dokonce nic, či půjde neomylně za nejlepším soustem. Během několika dní, kdy se zkouška prováděla, psi velmi rychle zjistili, který z „partnerů“ rozdává jaký pamlsek a šli s nimi k boxu se zmíněnou odměnou. Nezávisle na tom, zda byl ten člověk původní pán, nebo jen ten, kdo nabízel lepší odměnu.

„Jejich učení bylo doslova bleskové, vše se naučili doslova ze dne na den. To například opice potřebují desítky opakování, než se naučí nějaký trik,“ řekla Heberleinová. Podle ní je to důkazem toho, že psi jsou schopní velmi dobře taktizovat a využít situace k tomu, aby získali co největší prospěch.