Třetina úsporek podle průzkumu skončila na skládce místo v boxech

Počet svítidel v průměrné domácnosti vzrostl oproti loňsku zhruba o jedno na jedenáct. Nejvíce lidí si přidalo světlo v obývacím pokoji, kuchyni a ložnici. „Z průzkumu vyplývá, že lidem již nestačí základní osvětlení, a kombinují proto více svítidel různých typů, aby měli lepší světelný komfort. Například přibývá úsporných LED osvětlení v ložnicích a obývacích pokojích,“ vysvětluje Zuzana Adamcová ze společnosti Ekolamp, která se zabývá zpětným odběrem a recyklací vysloužilých světelných zdrojů a svítidel.

Počet a typ jednotlivých světelných zdrojů Podíl úsporných a neúsporných žárovek v domácnosti

Kromě svítidel roste i počet jednotlivých světelných zdrojů. V českých domácnostech jich je celkem 66,5 milionu, což představuje oproti loňsku nárůst o 2,5 milionu kusů.

„Podíl úsporných zdrojů (46 %) stabilně roste, oproti loňsku o dva procentní body. V segmentu úsporných zdrojů převládají kompaktní zářivky (31 %) a následují LED žárovky,“ dodává Adamcová. Neúsporných zdrojů světla sice dlouhodobě ubývá, přesto zatím tvoří v domácnostech většinu (54 %). Zejména jde o wolframové žárovky.

Třetina úsporných zářivek skončila na skládce

Domácnosti se kromě nákupů nových světelných zdrojů také zbavují těch nefunkčních: jen letos jich vyřadily 16,4 milionu kusů. Z toho 2,8 milionu představovaly kompaktní zářivky, které je nutné kvůli malému obsahu toxické rtuti nechat ekologicky recyklovat.

„Vyřazené úsporné zářivky je třeba odnést na sběrné místo. Bohužel, třetinu úsporek (33 %) lidé vyhodili do směsného odpadu místo do speciální sběrné nádoby. To znamená, že zhruba 10 kilogramů toxické rtuti skončilo nekontrolovaně na skládkách. Recyklací je navíc možné využít více než 95 % materiálu obsaženého ve světelných zdrojích a tím šetřit přírodní zdroje,“ dodává Adamcová.

Nicméně i tak se daří Čechům dosahovat nadstandardní míry recyklace „úsporek“. Podle Adamcové již nyní plníme limity Evropské unie pro sběr světelných zdrojů, které Česká republika teprve chystá zavést.

Počet sběrných míst stále roste

V Česku je nyní k dispozici přes 4 400 sběrných míst. Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech či nákupních centrech, na obecních a městských úřadech. Nejbližší sběrné místo je možné dohledat na www.ekolamp.cz.