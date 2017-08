Natřením střechy můžete prodloužit její životnost i o dvacet let

Podobná renovace však není prací pro amatéra, posoudit, zda má ještě cenu renovovat, by měla specializovaná firma. Pro nátěry (nebo nástřiky) se většinou používají akrylátové barvy, které jsou ředitelné vodou.

„Je však třeba zjistit si u realizační firmy reference. Dnes se do renovací vrhají i firmy bez zkušeností a nepoužívají barvy, které se dokážou dobře propojit se strukturou eternetitu, nebo i novější vláknocementovou taškou. Taška se pak po uplynutí záruky začne loupat,“ upozorňuje Jan Jizba ze společnosti Redok, která pro tyto účely používá už téměř 20 let speciální barvy Meffert, používá je například i společnost N&N střechy a další.

„My v poslední době používáme podle nás ještě lepší materiál, a to Relius Roof Acryl Nanotech. Oproti Meffertu má lepší samočistící schopnosti, voda po něm stéká podobně jako při aplikaci jiných nanomateriálů,“ říká Martin Nechvíl ze společnosti N&N střechy.

Ceny za podobnou renovaci se pohybují kolem 200 korun za metr čtvereční střechy.

Začíná se čištěním

Důležité je také dodržet technologický postup. Pokud by se nedodržel, začala by se barva brzy odlupovat a střecha by nakonec vypadala hůř než ta stará. Zpravidla se začíná čištěním tlakovou vodou, která má za úkol odstranit ze střechy mechy a další nečistoty. Když je tento proces hotový a podklad „oholený“, zjistí se skutečný stav střešní krytiny a rozhodne se, zda je potřeba některé tašky vyměnit, totéž platí u hřebenáčů a klempířských prvků.

Dalším krokem je napustit šablony penetrací. Ta se provádí transparentním nátěrem a má za úkol uzavřít póry materiálu. Dosáhne se velmi hladkého povrchu, na který následně použitá barva přilne mnohem lépe, než by tomu bylo bez penetrace. Finální nátěr se provádí vodou ředitelnými barvami, které dobře kryjí. Další ze zdravotního hlediska pozitivní vlastností je zabránění uvolňování nebezpečných azbestových vláken.

Barva musí být nanesena v dostatečné vrstvě tak, aby se dostala i do spár. Vznikne tím velmi hladký povrch. Na takovém nemají mechy a lišejníky šanci a voda po něm okamžitě steče.

Zachráníte i staré tašky

Podobně je možné renovovat i taškové střechy, a to nejen z pálených, ale i betonových materiálů. Postup je velmi podobný: nejprve se provede čištění a po zjištění škod výměna vadných částí. Při podobné rekonstrukci se vyplatí rovnou nechat i zkontrolovat komínové prvky a detaily střechy, jako je například oplechování.

Podobným nátěrem prodloužíte životnost střechy, protože se tím zabrání procesu degradace. Takže taška, která by se už například za pět let vlivem UV záření a povětrnostních vlivů rozpadla, vydrží mnohonásobně delší dobu.

A stejně to funguje i plechových střech. Jen se tu nelze spoléhat na jinak „všemocnou“ wapku, ale musí se použít i ocelový kartáč a špachtle. Celý podklad se musí důkladně očistit, aby bylo možné aplikovat antikorozní podkladová vrstvu, která zabrání dalšímu rozkladu původního materiálu.

A pak už nastoupí několik vrstev finálního materiálu. A hlavně: kontrolujte firmu, aby dodržovala veškeré technologické postupy: nedopusťte, aby v časovém presu pracovali v teplotách, kdy během natírání a schnutí hrozí pokles teplot pod 5 °C, nenatírali na prudkém slunci nebo na vlhký podklad.