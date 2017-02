VIDEO: Pohlreich odhalil, jak lze špičkovou kuchyni zabít arogancí

Zdeňka Pohlreicha si do restaurace Pod lesem pozvali s pořadem Ano, šéfe! právě proto, že to podnikatelsky dost drhne. Jsou přesvědčeni, že v kuchyni rady nepotřebují, ale nemohou přijít na to, proč mají hostů pomálu. Pondělní díl primáckého pořadu byl tentokrát nezvykle o souboji dvou kuchařských eg.

Šéfkuchař Libor Krušinský není v kuchyni žádný nováček, ale respektovaný a zkušený šéfkuchař. Se Zdeňkem Pohlreichem se navíc znají i ze společné stáže v Paříži zhruba před deseti lety.

Nemají prý spolu problém, Krušinský je ovšem přesvědčen, že - alespoň co se omáček a dezertů týká - je lepší kuchař než Pohlreich. A ten mu to nevyvrací, nemá důvod ani potřebu. Nezpochybnitelné totiž je, že šéf umí svoje kuchařské umění lépe prodat.

Libor šéfoval například francouzské kuchyni Obecního domu v Praze či luxusní kuchyni Chateau Mcely a našlápnutý z těchto „lepších“ podniků se rozhodl, že předvede svoje špičkové kuchařské umění v Jílovišti u Prahy. Ve venkovském hostinci Pod Lesem, který se tu provozuje od roku 1840.

„Řekl si, já vám tady budu vařit tu kuchyni, kterou jsem dělal jinde, a vy si z toho tady sednete na prdel,“ je přesvědčen Pohlreich. „Musí to bejt ale vztáhnutý k tomu okolí, kde se to servíruje. Když lidi nutíte objednávat si něco, o čem nevědí, co to je, a neumějí to ani vyslovit, stydí se si vůbec něco objednat,“ snaží se přesvědčit nájemce restaurace, že by měli trochu ubrat z exkluzivity a víc se přizpůsobil českému venkovu. I oběma škrobeným číšníkům v bílých rukavičkách promluví do duše, aby tak netlačili na pilu.

Tentokrát pomáhali šéfovi i koně Zdeňky Pohlreichové Liborovu aroganci se pokusí šéf srazit i za pomoci své ženy Zdeňky, která mladého kuchaře pozve ke koním. Ti dokážou odhalit skutečné nitro i těch nejsebevědomějších floutků, takže manželé Pohlreichovi doufají, že v tomto pomohou i Liborovi. A citlivá kobylka, na kterou se posadí, Liborovi opravdu přece jen trochu srazí hřebínek a objeví se v něm trocha pokory. Hostinec Pod lesem je na Jílovišti v provozu už od roku 1840. Libor Krušinský na kobylce Zdeňky Pohlreichové.

A tu radu i prosbu v jednom šéf několikrát zopakoval. Dal si totiž tu práci, že obešel místní - tedy jejich i své sousedy, aby od nich vyzvěděl, proč do dříve oblíbené a „normální“ hospody Pod lesem přestali chodit. Ano, je sice dražší, to je vzhledem ke kvalitě kuchyně pochopitelné. Místním je ale nepříjemná hlavně okázalost či jídelní lístek ve francouzštině.

Ve finále je Libor Krušinský Pohlreichovi vděčný, samolepku se dvěma hvězdami přijme s poděkováním za cenné rady, ze svého konceptu však v hospodě odmítají couvnout. Otázka ovšem je, nakolik to byla jen póza během natáčení.

Když si totiž nalistujete aktuální jídelní lístek, je evidentní, že si tu šéfovy rady pravděpodobně vzali k srdci. Už na něm totiž zbylo jen pár názvů toho nejznámějšího z francouzské kuchyně, jinak je naprosto srozumitelný a jednoduchý, přesně jak jim Pohlreich radil.

Ceny jsou sice vyšší, ale přijatelné, jak se na venkovskou hospodu sluší. A je jedině dobrá zpráva, pokud se hospoda s dostupnou špičkovou gastronomií i díky kolegiálním radám Zdeňka Pohlreicha pěkně rozběhla.