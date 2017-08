Když to gorilák Richard přežene s chováním k mláďatům, zasahují samice

Na úvodním videu se můžete podívat na rodinnou pohodu, jaká obvykle v Pavilonu goril ve spodní části pražské zoo panuje. Richard je totiž během hry i s těmi nejmenšími potomky neuvěřitelně něžný a opatrný, což platí pro všechna jeho mláďata (zde se podívejte, jak si hrál s ročním Nuruem).

„Richard umí být na jednu stranu neuvěřitelně hravý a nechá si toho od mláďat spoustu líbit. A pak - na první pohled z neznámého důvodu - třeba pokouše Nurua, jako se to stalo před několika týdny. Což už bylo přes čáru, proto se na něj také okamžitě sesypaly samice, aby mládě ochránily,“ popisuje zkratové chování stříbrohřbetého gorilího otce kurátor primátů Vít Lukáš.

Podívejte se, jak Richard po Nuruovi vystartoval a jak zasáhly samice:

VIDEO: Když se gorilí samec zakousne do mláděte, zasáhnou samice

Možné vysvětlení Richardova chování může spočívat v tom, že se celá situace odehrála ráno před krmením, takže hladový samec neměl moc náladu na hru.

Trochu to také vypadá, že snad chtěl Nuruovi vyčistit uši, tak jako to dělá všem samicím i mláďatům. A to je rituál, u kterého nepřipouští žádný odpor (čištění uší a páření, to je jediný fyzický kontakt Richarda se samicemi, více zde). Pokud se v takové situaci Nuru snažil vysmeknout, nebo si místo toho začít hrát, Richardovi rozhozenému už jen tím, že čeká na jídlo, zřejmě ruply nervy.

Světový den slonů a lvů Sobota 12. 8. bude v Zoo Praha patřit slonům a lvům (celý program zde). Světový den si tak zcela jistě užijí i obě pražská slůňata Max a Rudi, kterým bude patřit sobotní dopoledne. Příznivci velkých koček se pak mohou těšit na odpoledne a program zaměřený na lvy.

Skutečné vysvětlení, proč se Nuruovi zakousl do paže, zná jen Richard sám. Nikdo mu do hlavy nevidí. Podstatné je, že šrámy vzniklé z podobných konfliktů, kterým se nelze v rodinné gorilí skupině dost dobře vyhnout, se gorilám dobře hojí a zůstávají bez následků.

„V podobných případech nezasahujeme, to by muselo jít o opravdu velkou a otevřenou ránu, kterou je potřeba šít,“ vysvětluje kurátor, že s podobnými šrámy si gorily poradí samy. A uklidňuje: „Kousnutí od Richarda samozřejmě zcela jednoznačně dost bolí, stačí se mu podívat na zuby. Ale v naprosté většině jsou to rány, které se samy zacelí.“

Momentálně jediný, kdo si k Richardovi zatím může dovolit v podstatě cokoliv, je jeho roční syn Ajabu (první narozeniny oslavil v dubnu, více zde).

„U krmení už jsou všichni ostatní velice opatrní na to, aby se k Richardovi přiblížili na potenciálně nebezpečnou vzdálenost. To si dovolí jen Ajabu a i ten si dává velký pozor, aby neudělal něco nepatřičného. Jak se totiž něco semele, hned brečí a běží za mámou,“ konstatuje kurátor. Více o tom, jak se Richard nerozpakuje větší mláďata vyhodit od žrádla, čtěte zde.