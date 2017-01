Z garážového experimentu do škol jako pomůcka pro dětské nadšence

V současné době má projekt LittleArm 2C na Kickstarteru ještě tři týdny do skončení kampaně. Přesto už vybral od svých podporovatelů více než trojnásobek cílové částky 3 000 dolarů, která je potřeba k tomu, aby se rameno mohlo začít sériově vyrábět.

Nadšenec se spojil se skupinou lidí kolem firmy Slant Concepts, která sídlí ve městě Nampa (Idaho, USA) a dohromady vytvořili koncept, jak ve větší míře tisknout na 3D tiskárně díly pro robotické rameno. Jdou dokonce tak daleko, že v současné době organizují letní tábor pro děti s výukou robotiky.

LittleArm 2C se dost liší od původního modelu. Už to není jen ruka připojená na destičku s plošnými spoji s počítačem. Vzhledem k tomu, že by měl pracovat pro děti, které se někdy dokážou chovat ke „střevům“ dost neurvale, měl by nový model dostat kapotáž, aby byla většina citlivých částí skryta. Vlastně většinu vylepšení udělali právě díky zpětné vazbě při zkoušení první verze.

Robotické rameno je vymyšlené tak, aby se mohlo přímo začlenit do výuky technologického vzdělávání s názvem STEM, což je obor, kterému se sám tvůrce věnuje. Tento název vznikl v 90. letech minulého jako zkratka pro označení vzdělávání v oborech přírodní vědy (Science), technika a technologie (Technology, Engineering) a matematika (Mathematic).

V průběhu prvního desetiletí 21. století i v současnosti pak je této oblasti věnována stále větší pozornost ve Spojených Státech i v Evropě zejména proto, že v těchto oborech povážlivě ubývá studentů a sílí jejich nezájem o studium předmětů STEM.

Obory v oblasti STEM jsou přitom chápány jako rozhodující pro rozvoj a růst ekonomik. Takže zaostávání v oblasti STEM znamená hrozbu ztráty konkurenceschopnosti s dalekosáhlými důsledky pro rozvoj ekonomiky v globálním měřítku.

Rameno LittleArm 2C se bude dodávat jako stavebnice, jejíž sestavení by nemělo trvat více jak dvacet minut a měla by stát kolem 60 dolarů (asi 1 500 korun), nebo rovnou smontované, což bude dražší o 250 korun. Tvůrci vyhlásili, že když vyberou v kampani více než 5 000 dolarů (čehož už dosáhli), umožní svým podporovatelům hlasování, v jaké barevné kombinaci by se jim robůtek nejvíce líbil.

Rameno je možné ovládat buď přes USB nebo pomocí Bluetooth. Ovládání je udělané tak, aby se jím procvičily veškeré funkce a pohyby, které se používají i u „dospělých“ průmyslových robotů. Vzhledem k tomu, že celý LittleArm je postaven na Arduino Nano, lze ho kompletně přeprogramovat od nuly buď pomocí Arduino IDE, nebo grafickými nástroji jako BlocklyDuino.