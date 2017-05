Zelenina opečená na grilu bude ještě lepší než syrová, láká Pohlreich

„Syrová zelenina je taky fajn, ale když ji opečeš, máš daleko větší prostor pracovat s tou chutí,“ říká Zdeněk Pohlreich. Navíc to nezabere čas navíc, dělá se společně s masem.

Recept je naprosto snadný. S prsy z divoké kachny se pracuje stejně jako s klasickými kachními. Kůže se zlehka nakrojí do mřížky tak, aby se nepřekrojila až k masu. Jde o to, aby řezem neunikala šťáva z masa. Pak už je stačí jen osolit a opepřit.

Než se rozpálí gril, stihnete připravit zeleninu. Nahrubo nakrájet papriky, seříznout pár stonků chřestu a připravit si několik cherry rajčátek. Než je dáte na gril, pokapejte je olejem.

Na gril pak přijdou prsa kůží dolů a v tom samém okamžiku i zelenina. „Ta kačka se zpočátku bude péct jenom na kůži, takže pustí trochu sádla. A když se otočí, to sádylko bude stékat do masa a to tomu dá krásnou chuť,“ vysvětluje postup.

K salátu patří i dresing. Nalije trochu oleje, citronové a limetkové šťávy, přidá sůl a pepř a promíchá. A už je čas na otočení surovin. Papriky, chřestu i prsou, rajčata jsou už zralá na vytáhnutí. „Vůbec se nebojte toho, když rajčata prasknou, ta šťáva tomu dodá senzační chuť,“ ujišťuje.

Do mísy s rajčaty přikrájí trochu bazalky, mladých špenátových listů a rukoly. Pak už stačí vytáhnout hotovou papriku a chřest a ten je třeba překrájet na menší kousky. Pak už stačí jen vytáhnout hotová prsa a nechat je odpočinout. Těsně před podáváním přidá Pohlreich ještě trošku citronového tymiánu a vmíchá dresing.