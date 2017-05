Na jaře kapři potřebují sladké příchutě, nemají rádi velká boilies

„Není ani tak důležité vlastní vybavení, ale pořádně si prohlédnout vodu. Jaká kde je aktivita, zda je voda teplá, nebo studená. A podle toho volím taktiku lovu,“ říká rybář Daniel Dušek z Anaconda Teamu v nové sérii pořadu S Jakubem na rybách.

Tvrdí, že zjara se nevyplatí masivně krmit, spíše dává přednost lokálnímu krmení a zároveň krmení, které je pro kapra co nejatraktivnější. Během jarního období se mu nejvíce osvědčují sladké příchutě, jako jsou tutti frutti, jahoda, med, brusinka nebo banán.

Podstatné podle něj je, aby se chutě do vody dobře uvolňovaly. „Na jaře používám menší průměr boilies, maximálně 16milimetrové. Kapr k nim má větší důvěru než k velkým čtyřiadvacítkám,“ radí rybář. Proto je dobré volit boilies, která mají hodně otevřenou strukturu – nejsou příliš napevno slisována.

Boilies doplňuje drobnými peletami, které jsou třeba jen ze slisovaného obilí. Jde o to, aby se na místě lovu něco dělo a vytvořil se krmný mrak. „Ale není to třeba přehánět, na jedno zakrmení použiju tak půl kila krmení, takže to ani není nijak finančně náročné,“ popisuje.

Když si drobné pelety připravíte doma, tak před krmením je můžete trochu pokapat dipem a promíchat, aby se všechny vůně do pelet dobře natáhly. Hlavně je podle něj potřeba dodržovat prastaré zásady: u vody dodržovat klid a ticho. „I když se během lovu vypravíte na hladinu loďkou, abyste přikrmili, pohybujte se hodně opatrně,“ doporučuje.

Další detaily k jarnímu lovu kaprů můžete sledovat na videu na youtubovém profilu rybáře Jakuba Vágnera.