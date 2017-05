Do krmítka na feeder zkuste připravit směs z toustového chleba

Milan Tychler je známý jako velký propagátor feederu, dokonce o této technice napsal knihu Feeder - Blesková akce. Rybář, který chytá ryby už přes 40 let, také vyhrál spoustu rybářských závodů a má i několik titulů - mistr republiky, mistr Moravy či vítěz GP Moravy v lovu ryb udicí.

S Jakubem Vágnerem se setkali u vody, aby si ukázali, jak proniknout do tajů feederu, jak připravit krmení, jaké nástrahy používat a jak se pracuje s ohebnou špičkou, která je při tomto lovu charakteristickou součástí vybavení.

Rybáři nejprve připraví krmení. Do kbelíku nasypou krmení na cejny. „Je to takové nasládlé, což mají cejni rádi. Je to lepší než rybina, která obsahuje hodně tuku,“ vysvětluje Vágnerovi.

Místo strouhanky pak přes síto rozdrolí namočený toustový chléb. „Když drobečky přidáme do krmení, tak budou držet ty naše rybičky pěkně na místě. Navíc se to krmení chlebem pěkně prokypří,“ vysvětluje. Krmení s chlebem se pak bude ve vodě krásně rozplavovat a na místě, kde se krmí, vznikne pro ryby atraktivní mléčný zákal.

Součástí přípravy je i schopnost odhadnout, jak silně stlačit krmnou směs do krmítka. „Když krmítko dopadne na dno, mělo by se snadno vysypat. Když bude jako beton, bude nám to k ničemu. A na druhou stranu když bude moc rozmočené, vysype se už na hladině a to také není dobré, takže přiměřeně,“ říká.

To je také důvod, proč se mají rybáři na co vymlouvat, že ryby neberou. „Moc fouká vítr, moc velké vedro, moc velká zima, špatný tlak, krmení je moc mokré nebo moc suché. Chytit rybu je vlastně zázrak,“ ironizuje Vágner tajemství rybařiny.

„Na rybařinu zatím neexistuje zaplať pánbůh kuchařka, protože kdyby tomu tak bylo, dneska už bychom neměli žádné ryby. Při chytání je ohromné množství proměnných a ti nejšikovnější, kteří to dokážou skloubit, mají úspěch,“ vysvětluje Milan Tychler.

Na celý záznam druhého dílu S Jakubem na rybách se můžete podívat na YouTube kanálu Jakuba Vágnera.