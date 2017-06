VIDEO: Jakub Vágner na přívlač dostal krásného okouna

Tato pomůcka je inovativní v tom, že jde v podstatě o echolot naruby. Míček velikosti tenisáku můžete zavěsit na prut a hodit do vody. Na spárovaném mobilním telefonu nebo tabletu pak pomocí Bluetooth přenosu vidět podrobnosti o hloubce, výskytu ryb stejně jako u klasického echolotu.

„Nejkouzelnější je na tom to, že je to vlastně odhozová echolotová sonda, která váží pouhých 100 gramů,“ popisuje Beck základní vlastnosti. Podle něj je výhoda Deeperu i to, že je ho také možné připojit na ohebný držák na kraj lodi a ponořit do vody, takže stále mapuje vodu a v revíru si ukládá tvar dna či výskyt ryb.

Kdo chce s Deeperem nahazovat, měl by vzhledem k jeho váze zvolit třeba střední kaprový prut a takzvaný šokový návazec, aby o mašinku nepřišel.

Jakub Vágner, který používá klasický sonar, je dost překvapený. „Myslel jsem si, že je to spíš taková dětská hračka,“ přiznává, když si práci s tímto novátorským echolotem trochu osahá.

A pak, když si chlapci vyzkoušejí technické vychytávky, konečně se pustí do rybaření. „Jak to vodíš? Každý rybář má svůj styl,“ je zvědavý Jakub Vágner. „Já to mám od svého táty. Když chytáš na takové hloubce, tak čím pomaleji, tím líp,“ tvrdí Beck.

„Na takové vodě ryba sprintovat nebude. Takže žádné vyťukávání. Takže když to zvedám ze dna, snažím se být co nejpomalejší,“ přibližuje svou techniku. Nejraději používá gumové nástrahy, které mu připadají nejzábavnější a jsou podle něj ideální na okouny a candáty.

Většinou nahodí a nechá nástrahu propadnou až ke dnu. „Pak do toho tak dvakrát bouchnu a počkám, až zase klesne. A v tom okamžiku bývá nejčastěji záběr,“ prozrazuje.

Celý díl pořadu S Jakubem na rybách můžete Zhlédnout na youtubovém profilu Jakuba Vágnera.