VIDEO: Montáž na kapry používám stejnou, měním jen háčky, říká rybář

„V podstatě používám jen jeden druh návazce. Měním jen velikost a tvar háčků,“ tvrdí rybář, který se Jakubem Vágnerem vydal rybařit na Labe. Například do kamenů používá háček s orlím drápem a už vytahuje vše, co bude potřebovat k ukázce kompletního návazce.

Ustřihne si kousek kombinované potahované šňůry, sundá kousek potahu a na konci udělá smyčku. Nejprve provlékne boilies, pak zespodu provlékne háček a nastaví tak, aby byl háček centimetr až dva od boilies.

Pak šňůru zhruba pětkrát omotá kolem háčku a znovu lanko protáhne ouškem háčku. Zhruba čtyři centimetry od háčku umístí broček. „Když kapr nasaje kuličku, má broček tendenci táhnout háček dolů, aby se co nejrychleji píchl,“ vysvětluje.

Pak už jen zkrátí šňůru zhruba na třicet centimetrů, navleče antitangle, což je jakási trubička, která by měla zabránit zamotání návazce během náhozu. „Nevím, všichni to říkají, ale mě se to i s ním zamotává,“ neodpustí si ironii. Na závěr na konci návazce udělá očko s dvojitým uzlíkem a návazec je hotový.

