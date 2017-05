Pstruh potoční je už dnes skoro ohrožená ryba, tvrdí rybář Jakub Vágner

S rybářem Markem Dundrem, který je reprezentantem v lovu přívlačí, se vydali na Vltavu, kde na svém tajném místečku ukážou, jak na divokého potočního pstruha. „Dnes svítí sluníčko, tak bych zkusil rotační třpytky a woblery. Budeme twitchovat, což je agresivní vedení wobleru s malými zastávkami. A když ryba nebude reagovat, zkusíme larvy, nymfy a vláčnější pohyby za kameny,“ popisuje strategii Dundr.

Pro začátečníky s přívlačí radí pořídit středně těžký naviják a ve speciální prodejně chtít prut na pstruhy. „Kdo začíná, měl by chtít parabolický prut do 10 až 15 gramů (doporučená maximální hmotnost zátěže nebo nástrahy), který má tužší páteř a ohebnější špičku. Délku tak do 2,2 metru,“ radí rybář.

Pletené šňůry doporučuje spíše na stojatých vodách, na rychle vodě raději vybírá vlasec, protože ryba pak nepadá z háčku a navíc je vlasec daleko otěruvzdornější. Sílu vlasce na takto rychlé vodě volí 14 nebo 16.

Dundr jako závodník si hodně nástrah vyrábí sám, ale připomíná, že rybáři mají hodně široké možnosti i v obchodě. „Na pstruhy jsou výborné nymfy, vosí larvy nebo smáčky. Jen je třeba laborovat se zátěžemi, řešit váhu hlavičky,“ radí.

Pro začátek se oba rybáři společně rozhodnou prochytat tišiny, kde tuší potočáka za každým kamenem, každý v jiné části řeky. Kdo bude úspěšnější, se můžete podívat na youtubovém kanále Jakuba Vágnera, kde tento díl už najdete.