Samojed je usměvavý klaun, z jehož srsti si klidně můžete uplést svetr

Samojed na první pohled každého zaujme svým nepřetržitým typickým úsměvem. Pokud pochopíte jeho milující, avšak nezávislou povahu a budete ji respektovat, máte úsměv na svojí tváři zajištěn do konce života. Život se samojedem totiž spočívá na vzájemném respektu a pochopení.

Samojed - základní charakteristika Původ plemene: Severní Rusko a Sibiř Účel plemene: Saňový a společenský pes Další názvy: Samojedskaja sabaka, Samojedinkoira, Samoyed Uznání: FCI, skupina V Velikost: Psi – ideál 57 cm, feny – ideál 53 cm. U obou pohlaví je tolerance 3 cm. Hmotnost: Pouze orientačně 23–30 kg Průměrný věk: 12 let Pořizovací cena: Kolem 15 000 Kč, v zahraničí i více než dvojnásobek této ceny

Zahříval lože samojedským nomádům

Původ tohoto severského plemene sahá již do doby tisíc let před naším letopočtem, čímž si vysloužilo místo mezi nejstaršími plemeny světa. Pojmenování získalo po severských nomádech Samojedech, kteří tyto psy používali k lovu, hlídání stád sobů či k tahání nákladů.

Velmi zajímavý je fakt, že Samojedi měli se psy velmi blízký vztah – spávali s nimi ve stanech pod přikrývkami, čímž je psi také zahřívali, ženy kojily štěňata, pokud fena nebyla schopna, a děti si se štěňátky často hrály.

Pokud byl však jedinec agresivní či nepřátelský, slabý nebo se přejídal, byl zabit a využit na kožešinu. Někomu se to může zdát kruté, avšak touto selekcí šli do chovu opravdu jen ti nejlepší psi s přátelskou povahou. Samojedi si svých psů vskutku dost vážili a pokud se objevil cizinec se zájmem koupit tohoto psa, často odešel s nepořízenou.

V roce 1909 vypracoval britský zoolog Ernest Kilburn Scott první standard samojeda. Svoje poznatky získal především z tříměsíčního pobytu mezi samojedskými kmeny v roce 1889.

Proč se stále usmívá?

Samojed je nádherný elegantní středně velký pes. Typickým a nepřehlédnutelným znakem je jeho úsměv. Ten je způsoben mírně zvednutými koutky tlamy a tvarem a posazením oka.

Ideální kohoutková výška u psů činí 57 cm, u fen 53 cm. Samojed má bohatou a hustou srst s typickým povrchovým leskem. Feny často mívají kratší a jemnější srst než psi. Zbarvení srsti je čistě bílé, krémové, nebo bílé s „piškotovou“.

Každý zájemce o samojeda by jej měl poznat osobně

Světově uznávanou chovatelkou samojedů je Jana Fulierová ze Slovenska, která je mimo jiné i národní rozhodčí pro plemena samojed, sibiřský husky a aljašský malamut a v roce 2006 se podílela na založení Samojed Klubu Slovensko.

Se samojedem se blíže seznámila v roce 1995 v Kanadě, kde kvůli studiu a práci přes rok pobývala. „Kanadská rodina, u které jsem bydlela, měla ročního psa samojeda. Jmenoval se Yoshi. Starat se o něj bylo zpočátku hrozné, protože si způsobem typickým pro samojedy ze mě dělal legraci a vůbec mě neposlouchal, ale po roce a půl, když jsem z Kanady odcházela, jsem přišla na to, že mi neuvěřitelně chybí. Tak jsem hned po příletu na Slovensko začala hledat štěňátko samojeda. Musela jsem téměř rok počkat, ale v roce 1998 jsem se stala hrdou majitelkou samojeda jménem Kevin Kartuš – Yoshi, po kterém jsem i o rok později pojmenovala svoji chovatelskou stanici Yoshi and Us (Yoshi a my). K Yoshimu v roce 2000 přibyla fenka Xamba Humoresque Snowy Xamba, kterou jsem importovala z Finska. Ta se stala zakladatelkou našeho chovu,“ popisuje chovatelka.

Podle Fulierové by se měl každý potenciální zájemce o samojeda s tímto plemenem setkat osobně, nejlépe doma u chovatele, aby zjistil, jak se chová dospělý samojed ve svém prostředí. „Je potřeba si uvědomit, že štěňátko z obrázku vyroste ve středně velkého, živého, aktivního a velmi chlupatého psa. Je nutné vědět, zda je to skutečně ten pes, kterého chcete,“ vysvětluje chovatelka.

Jestliže pochopíte jeho duši, získáte toho nejvěrnějšího přítele

Samojed je pes, který potřebuje být se svou rodinou neustále v kontaktu. V její přítomnosti je nejšťastnější a chce být její součástí. Na druhou stranu však očekává nezávislost a volnost.

Je velmi inteligentní na to, aby uměl být vychytralý a najít pro něho samotného nejlepší řešení. Je tvrdohlavý a rád se rozhoduje sám. Je velmi důležité, abyste respektovali samojedovu nezávislou povahu. On se vám za to odvděčí ohromnou láskou.

„Samojed jednoznačně potřebuje člověka se smyslem pro humor, člověka, který není příliš soustředěný na hmotné statky, umí pochopit krásu a jedinečnost tohoto přírodního plemene a odpouštět mu jeho drobné vylomeniny. Pomocí samojeda poznáte pravou povahu a charakter člověka. Myslím, že vlastnit samojeda vám zaručí přehodnocení žebříčku vašich hodnot a jeho prostřednictvím uvidíte, co je v životě skutečně důležité: láska a tolerance,“ líčí chovatelka.

Tento usměvavý pes vás chytne za srdce, pokud mu porozumíte a dokážete mu dát volnost. Jestliže pochopíte jeho duši, získáte toho nejvěrnějšího přítele.

Mizerný strážce, vynikající sportovec

Toto plemeno je velmi špatným hlídačem, proto není vhodným adeptem pro někoho, kdo se ohlíží po strážci majetku či zahrady. Je to však výborný pes pro sportovně založené lidi, kteří s ním mohou zazářit v psích sportech, jako jsou například canicross, dogtrekking, mushing, coursing, agility, obedience, pulling, dogdancing, herding, lovectví, záchranářství, canisterapie aj. Výcvik však vyžaduje hodně trpělivosti a hlavně pozitivní motivaci.

Pokud nepatříte mezi sportovce, určitě se nenechte odradit. Samojeda totiž můžete chovat pouze jako rodinného mazlíčka, který si bude užívat vaší přítomnosti. Je však nutné samojedovi dopřát pohyb alespoň v podobě procházek.

Časté koupání samojedovi škodí

I přesto, že má samojed bílou srst, není nutné jej často koupat, jelikož tato srst má samočisticí schopnost a nezapáchá. Pokud váš samojed skočí do bláta, po zaschnutí špína ze srsti opadá. Příliš časté koupání navíc snižuje kvalitu srsti, proto stačí koupat 1–2× za rok.

Zajímavosti Vzhledem k tomu, že má samojed dlouhou srst, která nezapáchá, je možné si z ní po spředení vyrobit unikátní výrobky.

Samojedí srst využívali již samojedští nomádi. Pletením totiž můžete získat teplé svetry, rukavice a šály, plstěním pak postavičky či další doplňky.

Původní název samojeda byl Bjelkier. Na samojeda byl přejmenován až anglickým zoologem Ernestem Kilburnem-Scottem (zakladatel chovu samojedů v Anglii na konci 19. století) podle kmene Samojedů, kteří tyto psi drželi.

Je to historicky první oficiálně uznané plemeno severských zápřahových psů.

Je dobré psa alespoň jednou denně lehce pročesat. V období línání je pak česání o něco delší, jelikož se kartáčem vytahuje obrovské množství uvolněné srsti.

Samojed dokáže být výborným sportovcem a společníkem při různých aktivitách, ale také dokáže být neuvěřitelně tichým stvořením, které si lehne na svoje oblíbené místo a neuslyšíte o něm i několik hodin. Od přírody je to velmi čistotné plemeno.

Potřebuje trávit spoustu času s rodinou

Samojed opravdu vyžaduje úzký kontakt s rodinou a potřebuje být vždy jejím plnohodnotným členem. To znamená, že je rád tam, kde jste vy, vydrží u vás ležet dlouhé hodiny a nesnáší, když je zavřený ve výběhu a ignorován, to může úplně zlomit jeho osobnost.

Je nutné čas od času pustit samojeda i dovnitř do domu, protože zkrátka nemůže být izolovaný od dění v jeho rodině. Pokud by měl bývat doma delší dobu sám bez vaší přítomnosti, je dobré mu pořídit psího společníka.

Je od přírody zdravý

Samojed je plemeno odolné a imunní vůči chorobám, tedy přirozeně zdravé. Všichni samojedi, kteří jdou v Česku do chovu, musí být vyšetřeni na dysplazii kyčelního kloubu (dědičně i nedědičně podmíněný chybný vývoj kloubu u psa). Dále se samozřejmě hledí na vzhled a povahu jedince. Ten se také musí zúčastnit národní výstavy a získat nejhůře známku „velmi dobrý“. Nakonec musí být schopný utáhnout břemeno o hmotnosti minimálně 5 kg na vzdálenost 30 m. Tyto podmínky zajišťují, že se do chovu dostanou pouze kvalitní a schopní jedinci.