Sběratelka má 15 000 panenek Barbie. Sbírka má hodnotu šest milionů

Dlouho se její sbírka vyvíjela jen jako hobby malé holky, která je do panenek Barbie prostě blázen. Až v roce 1993 se rozhodla, že sbírat začne intenzivněji. Čím víc se začala o historii panenek zajímat, tím více ji to chytlo. Nakonec to dotáhla až k zápisu do Guinnessovy knihy rekordů.

Sběratelů panenek je totiž ve světě víc, zhruba 100 000. Ale Bettině se podařilo všechny překonat. V současné době se odhaduje, že její sbírka má cenu 200 000 liber (asi 5,8 milionu korun). V podkroví vybudovala malé muzeum panenek s asi 1 500 Barbie, panenky pravidelně vystavuje i na dalších akcích.

„Jsou to šťastné panenky, bezstarostné, a to je důvod, proč je moc miluju,“ říká Bettina. Například nejdražší zboží ve sbírce, Barbie Pony Tail Number 1 se všemi doplňky, má cenu přes 10 000 dolarů. Nejde o právě nejlevnějšího koníčka, ale Bettina našla na trhu díru, aby získala peníze na nákup dalších panenek – zavedla si službu oprav panenek, které teď přicházejí z celého světa.

„Mám trochu potíže s manželem, ten šílí, když přinesu domů každou další panenku,“ líčí s nadsázkou Bettina Dorfmannová. Ale jinak uznává, že její rodina a přátelé koníčka podporují.

Barbie je světově nejznámější a nejprodávanější panenka, poprvé byla představena na American International Toy Fair (největší veletrh hraček na Západě) 9. března 1959. Panenku vyrábí společnost Mattel. Nejlépe prodávaná Barbie v historii firmy byla Totally Hair Barbie (známá mimo USA jako „Ultra Hair Barbie“), vytvořená v roce 1992.

Vynálezkyní panenky Barbie byla Ruth Handlerová. Vytvořila ji pro svou dceru Barbarru, po které panenku také pojmenovala. Barbie si zahrála také ve filmech. Panenka má romantický vztah se svým přítelem Kenem (Ken Carson), který se po jejím boku poprvé objevil v roce 1961 v televizní reklamě.