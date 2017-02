Sekaná dřív bývala ozdobou sváteční tabule, její pověst zničily vývařovny

Sekaná z telecího masa v šišce Ke mletí se hodí méně kvalitní maso z krku, plece, kližky nebo hrudí; velmi důležité je maso dobře okrájet, zbavit ho blan, šlach a veškerého přebytečného tuku či nehezkých částí, které nechcete v mletém mase. Vždy do něj přidejte trochu vepřového sádla nebo klobásové směsi, aby nebyla směs příliš suchá.

K mletému telecímu masu se skvěle hodí cibule, česnek a výtečně s ním ladí rovněž rajčata. Pokud vám zbude trocha ratatouille (zapečený lilek a rajčata), můžete ho v následujícím receptu použít místo rajčat a cibule – přibližně polovinu šálku. Pro 6 osob 1⁄2 šálku cibule nasekané najemno

2 lžíce másla

dužina ze 2 středně velkých oloupaných rajčat zbavených jadérek a šťávy a nakrájených na kousky

1 rozmačkaný stroužek česneku

1⁄4 lžičky soli

1⁄2 lžičky bazalky nebo tymiánu

větší mísa o objemu přibližně 3 litrů

1 šálek strouhanky z tvrdého bílého chleba a 1⁄2 šálku mléka

NEBO 1⁄2 šálku vařené bílé rýže s telecím masem

NEBO 1⁄2 šálku vařené bílé rýže s telecím masem 450 gramů nebo 2 šálky mletého syrového libového telecího masa

s 60 gramy (1⁄2 šálku) vařené šunky a 60 gramy slaniny nebo vepřového hřbetního sádla

s 60 gramy (1⁄2 šálku) vařené šunky a 60 gramy slaniny nebo vepřového hřbetního sádla 1 lžička soli

1⁄4 lžičky pepře

3 lžíce petrželky nasekané najemno

1 vejce

vařečka Omáčka Cibuli pomalu (na velmi mírném plameni) osmahneme na másle – restujeme ji přibližně 8 až 10 minut, dokud nezměkne a nezesklovatí, ale v žádném případě nesmí zhnědnout. Přidáme dužinu z rajčat a další ingredience. Nádobu zakryjeme a asi 5 minut vaříme pomalu na mírném plameni. Odstraníme pokličku, zvýšíme teplotu a co nejrychleji povaříme, tak dlouho, dokud se šťáva z rajčat téměř nevyvaří. Obsah dáme do připravené mísy. Maso Zatímco se rajčata vaří, strouhanku z tvrdého bílého chleba namočíme zhruba na 5 minut v mléce. Poté směs nasypeme do cedníku a vymačkáme z ní co nejvíc mléka. Strouhanku nasypeme do mísy. Do mísy přidáme maso, koření, petrželku a vejce a vařečkou směs důkladně promísíme. Podle potřeby ji velmi opatrně ochutíme – pro jistotu několikrát ochutnáme a případně použijeme další koření. Ze směsi vytvarujeme velkou šišku nebo ji vložíme do připravené formy. Nahoru položíme 2 nebo 3 plátky blanšírované slaniny a šišku pečeme zhruba 60 až 90 minut v troubě předehřáté na 190 stupňů. Maso je hotové, když se začne lehce oddělovat od formy a po stranách je vidět jasně žlutá šťáva bez růžového odstínu. Vpichovací teploměr by měl ukazovat přibližně 75 až 80 stupňů. Jakmile jsme spokojeni, vyklopíme mleté maso z formy a podáváme ho s rajčatovou omáčkou. Pokud bychom chtěli mleté maso nabídnout za studena, zatížené ho necháme pomalu vychladnout. ̈ Zdroj: Julia Childová: Umění francouzské kuchyně