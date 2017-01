VIDEO: Jako malé děti. Slon, medvěd a tuleň jsou ze sněhu nadšení

Některá zvířata měla ze sněhu nefalšovanou radost. Největší nadšení samozřejmě kurátoři zaznamenali u ledních medvědů. Medvědice Nora se snažila dostat sníh do každého svého chlupu. Stejně tak se z nízkých teplot těšili tuleni a vydry.

To sloni indičtí měli do nadšení daleko, alespoň zpočátku. Váhavě vyšli ze slonince, aby to bílé venku prozkomali. Ale strach a nedůvěru překonala touha si hrát, slon Samudra si hraje se sněhem stejně jako ostatní. Zvířata v nadšení ze sněhu připomínají malé děti. Také válejí sudy a slon míchá sníh v závěji jako mixérem.

V současné době je zoo v Oregonu už opět otevřené, i když kvůli počasí jen v omezeném režimu.

To v pražské zoo jsou díky sněhu ve svém živlu losi, sobi, zubři a bizoni. O vlcích, lachtanech a ledních medvědech nemluvě. „Na omezenou dobu se ven vydávají i zvířata, od kterých by to návštěvníci možná nečekali. Třeba sloni,“ popisuje mluvčí trojské zoo Jana Myslivečková pro deník Metro.

Podobně se ze zimy radují například i obyvatelé jihlavské zoo. „Zima a mrazy většině zvířat žádné problémy nedělají. Třeba druhy volně žijící na pouštích Afriky i Jižní Ameriky mrazy dobře znají,“ vysvětluje mluvčí zoo Martin Maláč. Většině druhů zvířat umožňují, aby se sama rozhodla, zda se chtějí do sněhu vydat. (více zde).