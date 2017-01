Postavte si vlastní iglú. Vyřádíte se a využijete i krabice od mléka

Kvádry nemusí být pravidelné. Jde v podstatě jen o to, aby kvádry vždy překrývaly spoje a podařilo se vám vytvořit kopuli. Když si uvnitř zapálíte svíčku, prostor se trochu zahřeje, vnitřní stěny se vyhladí a iglú by to mělo zpevnit. | foto: Profimedia.cz