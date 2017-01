VIDEO: Když sýkorky hodují na mršině, co zbyla po nočním lovu vlků

Podle autora fascinujícího videa, místního lesníka Romana Pasionka, jde o mršinu, která zbyla po nočním hodování vlků. A je v pořádku, že ani ohlodaná kostra, která z jelena zbyla, nepřijde na zmar. (Přečtěte si zde, kolik ze své váhy drobní ptáci ztratí za jedinou mrazivou noc.)

„Sýkorky potřebují kalorickou stravu, především tuky, tak využívají i tyto. Ostatně není to nic jiného, než když sýkorkám pověsíme někam na větev lůj - to je taky mršina, jen ji vytvořil řezník, nikoli vlk. Myslivci znají i to, jak sýkory ozobávají stažené kůže od tuku,“ vysvětluje ornitolog Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Pro zpěvné ptáky je podle něj zásadní potrava bohatá na kalorie, protože kvůli své malé velikosti mají sýkorky relativně velký povrch těla, a tedy velké tepelné ztráty. „Ty si musí kompenzovat právě kalorickou potravou. Z tohoto pohledu jsou mršina, lojová koule nebo slunečnicová semínka jedno a totéž,“ konstatuje ornitolog, který se přimlouvá za přikrmování ptactva jen kvalitní potravou.

