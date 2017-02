Posílejte své finty pro předpěstování sadby ze semínek

Pravidla pro zasílání příspěvků Pochlubte se svými pěstitelskými úspěchy a své tipy a triky pošlete do redakce na adresu marek.burza@idnes.cz, určitě přidejte i fotografie a pošlete je s návodem k pěstování i s telefonickým kontaktem. Fotografie (nejlépe šířkové) by měly mít na šířku alespoň 1 000 bodů (což bohatě dnes splní každý kompakt nebo mobil). Pokud byste jich posílali víc, neměl by jeden e-mail obsahovat víc než 5 MB dat. Pak je lepší použít služby jako například Úschovna.cz. Nejlepší příspěvky zveřejníme a odměníme honorářem.