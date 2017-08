Tak tlustá kočka se jen tak nevidí. Nedokáže se ani poškrábat

Sandy umístili do záchranného centra Blue Cross, aby se pokusili dát ji trochu do pořádku. Bylo jim jasné, že tak těžce obézní zvíře by nemohlo dlouho přežít. Proto se chovatelé rozhodli předepsat přísnou dietu a vydali všem přísný zákaz jakkoliv kočku dokrmovat, ať loudí, jak loudí.

Díky dietě by měla kočka zhubnout zhruba o dvě kila.

Sandy se totiž podle svědectví v parku krmila zbytky lidské stravy, které vyloudila od návštěvníků parku. „Nevíme přesně, čím se krmila, ale předpokládáme, že to byly třeba kusy kuřat a dalších součástí piknikových pokrmů,“ řekla Laura Coveneyová, která dohlíží na dobré životní podmínky zvířat v Blue Cross.

Zjistila, že kočka není schopná provádět ani nejběžnější kočičí úkony, jako je třeba péče o kožíšek nebo hry s klubkem. Kvůli poničenému a nečistému kožichu museli Sandy vyholit a veterinář také zjistil, že má problémy s chrupem způsobené nevyváženou stravou. K tomu ji sužují i další zdravotní problémy způsobené obezitou.

„Obezita sama nemusí být způsobena jen nadměrným množstvím stravy. Kočka je masožravec, ale lidské jídlo často obsahuje nadměrné množství cukrů a z toho pramení zdravotní problémy, které ji mohou potkat,“ vysvětluje veterinář Peter Dobrík z veterinární kliniky Visvet.

Sandy je nejen žravá, ale podle mnoha škrábanců i rvavá, prostě jako dítě ulice. Až se dostane na cílovou váhu 5 kilogramů, začnou jí hledat nový domov. Ovšem upozorňují, že Sandy bude potřebovat rodinu, kde nejsou další kočky, protože je evidentně nesnáší. A budou muset mít silnou vůli, aby odolali jejímu žebrání o jídlo, a také dostatek času na hraní, aby měla Sandy dost pohybu a znovu nepřibrala.