V anketě Grand restaurant letos vyhrál Paulusův michelinský Alcron

Nezávislá celorepubliková anketa představuje každoročně kolem 900 vybraných podniků. Průvodce vzniká na základě doporučení a hlasování veřejnosti. Každý, kdo se registruje, má možnost dávat tipy na nové zajímavé restaurace a současně může podle své vůle posílat známky od 1–5 (jako ve škole), kterými hodnotí kvalitu jídla, obsluhy a interiéru.

Známky jsou průběžně vyhodnocovány, statisticky zpracovány a auditovány. Hlasy záměrně manipulativní jsou vyřazeny na základě přesně definovaných pravidel tak, aby vznikl co nejobjektivnější přehled pozoruhodných kulinárních podniků z celé země.

„Žebříček publikuje deset nejlepších restaurací podle jednotlivých kategorií: jídlo, obsluha, interiér. Z těchto kategorií pak vzniká absolutní vítěz tak, že je sečtena 2× známka za jídlo, protože o to nejvíce jde, 1× za obsluhu a 1× za interiér a to vyděleno čtyřmi. To je přehled deseti absolutně nejlepších restaurací roku,“ popisuje Pavel Maurer, duchovní otec celého projektu. Kompletní výsledky najdete na stránkách ankety.

Po kliknutí zvětšíte pořadí TOP 10.

Vyhlášení proběhlo už 1. 12. v Míčovně Pražského hradu a od tohoto data byl zahájen předprodej již tradičního Grand Restaurant Festivalu. Letošní VIII. ročník proběhne v 91 prestižních restauracích Maurerova výběru 15. 1.–28. 2. 2017 v celé republice a nabídne téma „Baroko na talíři“. Ochutnáte zvýhodněné degustační menu inspirované lokálními surovinami, kreativitou těch nejlepších šéfkuchařů a samozřejmě barokem.

Historie ankety sahá až do roku 1996, kdy byl založen průvodce českými restauracemi Gurmán. V roce 2002 ho nahradila publikace Maurerův Výběr Grand restaurant, v současné době knižní podoba už neexistuje, byla přesunuta do aplikace na telefony a tablety. Historické žebříčky, které dobře ukazují stálice na nebi špičkové gastronomie, najdete zde.

Nahlédněte do kuchyně Romana Pauluse: