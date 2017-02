V zimní zahradě si vytvořte subtropy či tropy. Jaké rostliny vybrat?

Subtropickým rostlinám, které znáte nejspíš z dovolené ve Středomoří, bude nejlépe ve středně teplé zimní zahradě s dostatkem slunce, které ve většině případů milují. Ke svému zdárnému vývoji potřebují, aby byl zachován přirozený teplotní rytmus - tedy chladnější prostředí v noci a také během zimních měsíců s nedostatkem světla.

Tento typ zahrad se obvykle začíná temperovat, když venkovní teplota klesne pod 5 °C. V noci tu bývá okolo 12 stupňů, přes den díky topení i slunci více. To je vhodné prostředí pro přezimování durmanů, oleandrů, fuchsií či kaktusů, které na jaře poputují do otevřené zahrady či na terasu.

Po celý rok se zde bude dařit všem možným citrusům i smokvoním, tedy fíkovníkům (o pěstování fíkovníků více zde). Další plody můžete mít díky papáje (Carica pentagona), kávovníku (Coffea arabica), granátovníku (Punica granatum) či mučence (Passiflora - druhy).

Atraktivními květy vás v zimní zahradě potěší kalokvět (Agapanthus), štětkovec (Callistemon citrinus), žakaranda (Jacaranda mimosifolia) nebo pro Středomoří typické bugenvílie (B. glabra, B. buttiana). O vůni se pak postarají například gardénie (Gardenia thunbergia), křín (Crinum moorei powellii) nebo takzvaný bílý zázvor (Hedychium coronarium).

Tropické druhy jsou na teplo náročnější

Na rozdíl od subtropických rostlin tropické druhy potřebují konstantní teplotu po celý rok, a to ideálně mezi 18-24 °C. Neměla by klesat ani v noci. Na druhou stranu by neměla výrazně stoupat ani za teplých slunečných dní.

Zimní zahrada přizpůsobená tropickým druhům bývá ideální pro pěstování orchidejí.

Na přirozeném stanovišti většiny tropických rostlin totiž bývá na obloze hodně mraků a ostré slunce by mohlo křehké květy a listy rostlin popálit. Proto je vhodné při stavbě zahrady s tropickým klimatem vyřešit vhodné zastínění. Ze stejného důvodu se nedoporučuje tento typ zahrady stavět na jižní strany budov.

V zahradě s konstantní teplotou pak mohou být umístěny v podstatě všechny druhy běžných pokojových rostlin. Dobře tu bude broméliovitým rostlinám i různým druhům orchidejí.

Z ,jedlých‘ rostlin lze doporučit banánovník (Musa acuminata) nebo kvajávu (Psidium m guajava), z těch okrasných květem zaujmou různé druhy okrasného zázvoru (Hedychium), kardamom (Elettaria cardamomum), voňavý pomerančový jasmín (Murraya paniculata) či sambakový jasmín (Jasminum sambac). Exotiku pomůže umocnit třeba zavěšená parožnatka (Platycerium) či ze vzduchu žijící tilandsie (Tillandsia).