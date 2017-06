Tvarohové knedlíky s jahodami oživují vzpomínky na prázdniny u babičky

„Moje knedlíky jsou vždy dělané podle citu a bez složitého koumání. Spíš se snažím, abych neudělal velký nepořádek a aby byly co nejrychleji na stole,“ říká autor receptu Martin Kuciel, alias pan Cuketka. Určitě máte svůj oblíbený recept. Ale je zajímavé podívat se na video a zopakovat si základní recept, který patří mezi sezonní hity našeho jídelníčku.

Budete potřebovat 250 g tvarohu (měkký nebo tučný)

1 vejce

očištěné jahody (15 až 20 ks)

hrubá mouka

sůl

1. Do mísy vyklopte tvaroh, přidejte vejce, špetičku soli a promíchejte. Přidejte trochu hrubé mouky (asi 3 lžíce), krátce promíchejte a nechte chvíli odležet. Sám dávám mouky úplně malinko a nechávám těsto ještě trochu lepkavé.

2. Mezitím si připravte velký hrnec s vroucí vodou. Očištěné jahody osušte, ty větší podle potřeby rozkrojte.

3. Těsto po krátkém odležení vyklopte na pomoučenou pracovní plochu. Zbytečně nehnětejte, jen ho s pomocí trochy mouky vyválejte do tvaru válečku (5 až 6 cm v průměru).

4. Z válečku pak odkrajujte dílky těsta, které v dlani rozmáčkněte. Do středu přidejte jahodu, opatrně ji obalte těstem a nakonec ještě trochu vyválejte do tvaru kulatého knedlíku. Šišatost ani občasná tenká stěna vůbec nevadí. I když se to často všude píše, tak tvarohové knedlíky nemají moc velkou chuť praskat.

Kam na samosběr jahod Mapka pěstitelů jahod Ministerstvo zemědělství připravilo adresář jednotlivých farem v krajích, které se zabývají pěstováním jahod a zároveň organizují samosběr. Zde jahody seženete za podstatně nižší ceny než v obchodech a můžete je nejdříve ochutnat, takže víte, co sbíráte. Pro konkrétní seznam po krajích klikněte zde.

5. Vytvarované knedlíky opatrně vložte do vroucí vody a vařte asi 5 minut. Uvařené knedlíky pak opatrně vylovte děrovanou naběračkou a před nandáním na talíř naběračku osušte o ubrousek nebo utěrku. Podávejte s rozpuštěným máslem a moučkovým cukrem.

Čím více mouky přidáte, tím budou knedlíky tužší. Stejné je to s hnětením – čím více budete těsto hnětat, tím budou knedlíky gumovější. Je to i důvod, proč se na tvarohové knedlíky používá hrubá mouka. Vše s cílem co nejvíce zbrzdit vyvinutí lepku (a s tím související pružnosti) v těstě.

Pro extra bohaté knedlíky nahraďte vejce dvěma žloutky (žloutek je tučnější a dá knedlíkům pěknou barvu).

Vedle másla a moučkového cukru můžete knedlíky podávat se strouhaným tvarohem, zakysanou smetanou nebo je můžete obalit ve strouhance opražené na másle.

A nemusíte se omezovat jen na jahody. Klidně použijte i meruňky nebo švestky. Když jste šikovní, tak klidně i borůvky, rybíz nebo maliny.

