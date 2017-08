Na ženu týrající v metru psa zavolali lidé policii. Psa jí pak odebrali

Jedna cestující chování ženy vůči bezbrannému psovi nahrála na mobilní telefon a později ho umístila na YouTube a poskytla polici. Další všímavý muž se nerozpakoval a nejenže ženu vyzval, aby přestala psa trápit, ale když se tak nestalo, požádal obsluhu vlaku o zásah a přivolání policie.

Na další stanici ženu i se psem vyvedli z vlaku. Nicméně když na místo dorazila policie, nemohla nic dělat. Pes nebyl v bezprostřední nouzi a ohrožení, a policisté tak museli ženu se psem nechat odejít.

Potřebným důkazem se stalo duchapřítomně natočené video

Situace se radikálně změnila den poté. Ve chvíli, kdy toronští policisté dostali k dispozici na mobil natočené video. Ve spolupráci se záchranným a sociálním centrem v Ontariu (SPCA) pak mohli 37letou ženu obvinit z týrání zvířat a zbavit ji vlastnických práv k jejímu čínskému naháčovi. Jen pár dnů po incidentu tak už byl odebraný pejsek v péči odborníků záchranného centra.

Jeho majitelka je podle kanadského trestního řádu obviněna, že způsobila zbytečné utrpení zvířeti a čeká na soud, jehož termín byl stanoven na 11. října 2017. „Jsme vděční, že veřejnost předložila důkaz, který nám umožnil provést vyšetřování,“ řekla k tomu Connie Malloryová, hlavní inspektorka záchranného centra. „Současně si však veřejnost musí uvědomit, že video důkazy jsou jen jednou ze součástí vyšetřování. Teprve další šetření v této záležitosti nám umožnilo odebrat psa podle zákona a vznést obvinění,“ dodala na upřesnění.

Příběh z pohledu etoložky: pejsek má šanci lidem znovu věřit

Podle videozáznamu incidentu je na první pohled zřejmé, že majitelka psa není psychicky zcela v pořádku, jak napovídají nervózní změny polohy, trhavé pohyby, nezvládaná agrese i problém s komunikací. Může být pod vlivem nějaké drogy, ale její záchvat zloby každopádně odnáší nevinný drobný psík.

„Je vidět, že vůbec nechápe, proč ho majitelka trestá nebo co od něho chce, a snaží se od ní držet co nejdál. Měl štěstí, že tentokrát se to odehrálo na veřejnosti a lidé byli všímaví a soucitní. Kdo ví, jak dlouho a jak moc už byl týrán doma, kde to nikdo nevidí,“ konstatuje po shlédnutí videa odbornice na chování psů Hana Žertová s tím, že psa nebo jiné zvíře si bohužel může pořídit každý. Nikdo nezkoumá, zda je člověk způsobilý se o něj postarat a slušně s ním zacházet. Naopak bývá velký problém týrané zvíře odebrat.

Ale psi jsou podle etoložky naštěstí životní optimisté, a pokud týrání netrvá dlouho a nemá následky na zdraví, pes většinou - na rozdíl od koček - důvěru v lidi neztratí. Může však do konce života reagovat vyděšeně, opatrně nebo dokonce agresivně v situacích, které mu připomínají hrozivé zážitky.

„Většinou se týraní psi bojí například připínání vodítka, protože si pamatují, že po uvázání se nemohou týrání vyhnout, tedy ani utéci, ani se schovat. Také jakýkoli náznak fyzického trestu nebo jen zvýšený hlas může vyvolat takový strach, že se pes otočí na záda, což je výraz prosby o milost. Mnohdy se i pomočí, popřípadě zaleze do skrýše a při snaze jej vytáhnout vrčí a chňape,“ vysvětluje Hana Žertová, že takový pes vyžaduje hodně trpělivosti.

Nejlepší je s takovými psy zacházet především klidně, bez donucování a trestů, a být pro ně vždy čitelní. „To znamená slovy, postojem těla i mimikou jasně psovi říkat, co hodláme dělat, na co se má připravit. Jakmile se naučí našim výrazům správně rozumět, většinou se uklidní a snaží se spolupracovat. Zvláště, když se mu to vyplácí,“ popisuje zkušená etoložka.

U zachráněných pejsků nicméně hrozí jeden vážný problém a tím je separační úzkost. „Jakmile si pes vytvoří důvěryplný vztah k novému majiteli, stane se na něm přehnaně závislým, protože nad ním stále visí hrozba, co by se mohlo stát, kdyby se zase ocitl bez jeho ochrany. Takže psík se drží páníčkovi stále za patami a nedokáže být ani pár minut sám. S tím je třeba předem počítat a od prvních společných dnů pejska pomaličku učit, že být chvíli sám může být fajn a není třeba se bát,“ radí zkušená psí etoložka těm, kteří si vezmou podobně týraného pejska třeba z útulku.