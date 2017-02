Jak správně doma udržovat dřevěný nábytek: přehledný návod

„Relativně nejméně práce máte s údržbou laminovaných povrchů. Stačí alkoholovým přípravkem navlhčit povrch a mikrovláknem setřít prach,“ popisuje školitelka dam na úklid Marie Zamazalová ze start-upu Lidská síla. „Pak stačí jen suchým mikrovláknem setřít do sucha. Je zbytečné používat nějaké leštěnky nebo podobné přípravky,“ popisuje.

Laminovaný nábytek má jediná slabá místa, a těmi jsou spoje dvou navazujících desek nebo oblasti zahranění materiálu. Jinak jde o téměř nezničitelný nábytek. Ne nadarmo si jej například i jako materiál pro kuchyňská dvířka pořizují mladé rodiny. Nejen kvůli nižší ceně, ale i proto, že nábytek, než dorostou děti, dostane co proto. A to by přírodní povrchy nemusely vydržet.

Lakovaný nábytek se udržuje jako plast

1. navlhčit alkoholovým přípravkem povrch a mikrovláknem setřít prach

2. suchým mikrovláknem vyleštit

3. lakovaný nábytek nemusíme ošetřovat leštěnkou

4. riziková místa jsou praskliny laku a oděrky na rozích, hrozí zatékání pod lak

Dýhovaný nábytek

Dýha je přírodní materiál a jako s takovým je třeba s ním zacházet. Čím více péče dáme do průběžné údržby, tím méně práce s ním budeme mít při případném generálním úklidu.

Jak na kolečka od sklenic Podle babských rad lze kolečka z dřevěného nábytku odstranit například pomocí zubní pasty a drhnutím kartáčkem na zuby. Některé návody doporučují přidat trochu cigaretového popela. V podstatě zde vznikne jakési jemná brusná pasta. Podle školitelky Zamazalové je však místo toho nejlepší použít několikrát alkoholový čistič, dokud není skvrna pryč. Pak je třeba povrch znovu ošetřit olejem nebo voskem, který ho barevně sjednotí. V případě, že kolečko vznikne od červeného vína, vyplatí se napřed ihned skvrnu posypat solí.

Nejprve navlhčíme alkoholovým přípravkem povrch a mikrovláknem setřeme prach. Pak povrch necháme řádně vyschnout.

Dýhovaný nábytek pak musíme vždy ošetřit:

1. Použijeme leštěnku na dřevo s obsahem oleje nebo vosku, nábytek tak zůstane v přírodní podobě.

2. Povrch, na kterém je leštěnka, je potřeba vyleštit.

U dýhovaných povrchů hrozí, že když se pravidelně neudržují, může časem dojít k vysušení a následnému zkroucení nebo popraskání dýhy. To je závada, kterou může opravit jen truhlář a oprava není levná.

Nábytek z masivu

U dřevěného nábytku z masivu je třeba dbát na to, aby se povrch nepolil tekutinou. Pokud se tak stane, je třeba ihned setřít suchým mikrovláknem

Nábytek z masivu se může ošetřovat pouze čisticím prostředkem na bázi oleje nebo vosku, a to pouze navlhko. Doporučují se prostředky typu Pro shine special nebo podobná leštěnka, která se nanese měkkým hadříkem rovnoměrně na čištěnou plochu. Prach se vlhkým hadříkem zachytí a na plochách se vytvoří hedvábně lesklý ochranný film zamezující opětovnému znečištění a vnikání tekutin.

Používání nábytku z masivu s sebou přináší riziko v podobě skvrn, pokud se dlouhodoběna něm nechají ležet hrnečky nebo sklenice s vlhkým dnem. Proto je vhodné pravidelně ho ošetřovat, protože naolejovaný nebo navoskovaný povrch tekutiny tak rychle nepřijme.