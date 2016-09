Před zimou ošetřete okna, ať nezničíte kování a těsnění

Moderní okna nabízejí velkou variabilitu otvírání – od otevírání celého křídla, po větrání snadným vyklopením až po mikroventilaci otočením kličky o 45 stupňů. Tato „legrace“ však není zadarmo. Znamená to do obvodu okna nainstalovat poměrně složité obvodové kování, nestačí jen jednoduché panty. A co je složité, potřebuje také složitější údržbu.

„Minimálně jednou za rok je důležité zkontrolovat správnou a bezchybnou funkčnost oken. Ideálním termínem pro kontrolu je konec podzimu, krátce před začátkem zimy,“ doporučuje Pavel Polášek ze společnosti RI Okna. Včas a dobře seřízená okna totiž dokážou podle něj nejen prodloužit životnost, ale přinést i významné úspory, co se týče energií a vytápění.

Pokud se okno hůře otevírá nebo zavírá, případně se vyskytují problémy s těsněním nebo s dalšími pohyblivými částmi, je třeba okna seřídit přesně dle návodu od výrobce či dodavatele.

Součástí dodávky oken by totiž měl být kompletní návod na údržbu. Není možné přinést jednotný návod, jak ji provádět. Jednotliví výrobci oken totiž používají různá kování od různých výrobců kování, takže se na trhu objevuje nesčetně různých kombinací a variant.

Občas se na internetu objevují i informace, že některá okna mají jednoduchou „packu“, kterou se jednoduše přepne kování na zimní a letní variantu. To ale většina kováním u nás na trhu nemá, takže je třeba se spolehnout na návody na údržbu a trochu se zajímat o druh kování, které máme na oknech.

První, co byste měli udělat, je kontaktovat výrobce a toto se ptát. Alternativou je pak pečlivá a průběžná celoroční péče o okna, se kterou pak nelze udělat chybu.

Tato péče by se dala shrnout do několika kroků: pravidelná kontrola technického stavu (rámů, skel, těsnění i dalších prvků a částí), pečlivé čištění a mytí, a také ošetření těsnění, pantů a kování.

„Čištění skel i rámů oken je třeba provádět minimálně dvakrát ročně pečlivě vybraným neutrálním čisticím prostředkem, například jarem s vodou nebo přímo specializovaným přípravkem doporučeným výrobcem nebo montážní firmou,“ doporučuje Polášek.

Pro mytí rámů oken se zásadně nepoužívají rozpouštědla, invazivní látky a další agresivní chemikálie a roztoky, které by mohly plastové části poškodit. V případě barevných povrchů se rovněž doporučuje vyvarovat se použití lihových přípravků.

Uzávěry oken včetně odvodňovacích kanálků je třeba vyčistit a následně pak těsnění ošetřit doporučeným přípravkem (glycerin, technická vazelína atd.) Nejvíce znečištěné těsnění bývá nejčastěji v dolní části rámu. Panty a pohyblivé části kování je doporučeno mazat výhradně přípravky doporučenými výrobcem oken.