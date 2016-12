Veganské Vánoce: místo kapra cizrna s mořskou řasou a majonéza bez vajec

Minulý víkend to předvedli na akci Veggie Vánoce v Mánesu, pořádané neziskovou organizací Vegan Fighter a Českou veganskou asociací.

Ochutnávat se tu mělo to nejlepší z české vegan gastronomie a k tomu se prodávaly „ke zvířatům a planetě ohleduplné“ dárky. Kameru iDNES.cz ovšem nejvíc zajímala veganská štědrovečerní tabule.

Ta se skládala ze štědrovečerní zelňačky, bramborového salátu a nori karbanátků z cizrny, které mají veganům nahradit tradičního vánočního kapra. Nechyběl ani obvyklý vánoční štrúdl, nějaké sendviče a dokonce ani originální veganský „vaječňák“.

V čem je veganský jídelníček zásadně jiný?

Vegani v kuchyni nepoužívají žádné živočišné produkty, takže ve veganských receptech nenajdete maso, mléko ani vejce, jejich strava je čistě rostlinná.

Nicméně chutě zůstávají, takže i mnozí, kteří přešli na veganskou kuchyni, zatouží pocítit na jazyku tradiční chuť něčeho, na co byli dříve zvyklí. „Já se snažím dochutit veganská jídla tak, aby chutnala v podstatě stejně jako běžná jídla. Vařil jsem zhruba deset let v normálních restauracích, takže někdo ani nepozná rozdíl,“ říká veganský šéfkuchař Anton Mesároš.

Uzené nebo klobásu v zelňačce prostě nahradí uzeným tofu nebo uzenou paprikou. Karbanátkům z cizrny zase dodají chuť ryby mořské řasy nori.

A jeho recept na veganský bramborový salát? Místo majonézy jednoduše připraví sojanézu ze sojového mléka. „Připravuje v podstatě stejně jako běžná majonéza - k sojovému mléku přidáte olej a šleháte, až se to krásně spojí a má to konzistenci majonézy,“ vysvětluje veganský šéfkuchař. Vařená pokrájená vajíčka vegani do salátu samozřejmě také nepřidávají.

Vegani pro sebe vymýšlejí stále něco nového

Na veganském festivalu se dalo ochutnat i „nemlíko“, jehož složení vychytávala vychytávala autorka receptu Amálie Koppová několik měsíců. „Určené je pro lidi, které mléko nemohou neb nechtějí pít a používat se dá všude, kde v kuchyni používáte mléko.“ I když je doslazené datlemi, není prý problém použít ho i do slaných omáček.

„Novinkou je nemlíko ochucené vanilkou a kávou s kampaní na hithitu. Tu jsme spustili proto, abychom mohli začít vyrábět i makové nemlíko, které je složitější na technologii, takže budeme rádi za příspěvek,“ říká Koppová.

A jaký si dá vegan o Vánocích „vaječňák“? Přece bezvaječný, což je vanilkový pudink uvařený v sojovém mléce, s tuzemským rumem a černou solí se sirnou příchutí, která připomíná vajíčka. „Chuť překvapila, protože až moc připomíná vajíčka a vegani jsou podezřívaví,“ usmívá se jeho autorka Nikola Hurychová, vegan food blogerka, která ochutnávajícím musela zdůrazňovat, že v něm vajíčka opravdu nejsou.