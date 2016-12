VIDEO: Vánoční hlavolam gorily zaskočil, zatím s ním marně bojují

„Pořád pro gorily hledáme nové a nové podněty, aby si měly nad čím lámat hlavu. Podobný několikapatrový hlavolam, jako je ten náš vánoční, jsem viděl u německých kolegů v mnichovské zoo. Z něj jsem při navrhování vycházel,“ prozrazuje kurátor primátů Vít Lukáš svou inspiraci s tím, že v Německu tento hlavolam zvládají i mláďata. Pražské gorily zatím princip neodhalily.

Ten spočívá v tom, že gorily si musí granule z vrchního patra hlavolamu pomocí klacíku postupně prostrkat jednotlivými patry až dolů, aby jim vypadly na zem. V každém patře je přitom jen jediný otvor o průměru 4 centimetry, ke kterému musí gorily granule dostrkat klacíkem. Ten prostrčí drážkou vyříznutou podél každého patra.

Že bude potřebovat klacík, to jediné puberťák Kiburi pochopil hned v pondělí, takže si honem loupal klacík pěkně na míru rozměrům hlavolamu. S jeho pomocí se však zatím snaží dostrkat granule jen ke své otevřené tlamě nastavené u rýhy. Tou sice lze prostrčit klacek, ale určitě ne celé granule.

Už tři dny se tedy gorily snaží hlavolam obelstít, aby jim vydal žádané granule, ale zatím s nevalným úspěchem. Kamba se snaží do centimetr vysoké rýhy nacpat svoje tlusté prsty, samice Kijivu jazyk podobně jako Kiburi.

Kiburi si připravuje větvičku, jde na to chytře. Princip otvorů na dně jednotlivých pater ale zatím nepochopil.

Shinda s malým Ajabuem na břiše nemá na hlavolam dostatek trpělivosti, i když jde na něj chytře s klackem v ruce jako Kiburi.

Samici Bikiře, která by trpělivost měla a ráda by se v hlavolamu šťourala dlouho, zase nedají dost času ostatní, kteří se chtějí u „krabice s dobrotami“ vystřídat. Jediný Richard si hlavolam v pondělí osahal jen v rychlosti a velmi letmo a od té doby se tváří, jakoby žádný hlavolam neexistoval.

A to jim ve středu chovatelé granule v hlavolamu posunuli do všech pater. A do toho nejspodnějšího několik i k otvoru, ze kterých vypadnou rovnou na zem.

Jenže Kiburi, který k hlavolamu poté přišel jako první, všechny granule klacíkem odstrkal na druhou stranu. A opět se je snažil dostat ven jazykem. Na zem mu při tom marném zápase propadla jen jedna, což ho velmi překvapilo, ale sežrat ji samozřejmě už uměl.

Nicméně granule jsou zatím v hlavolamu uschované poměrně v bezpečí. Kolik času tipujete, že budou gorily na pochopení principu hlavolamu potřebovat?