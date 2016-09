Městská móda včelaření: úly má pařížská opera i pražské Národní divadlo

Kde u nás včelaří na střeše? Klub střešních včelařů vznikl v Česku před dvěma lety a registruje úly na městkých střechách nejen v metropoli, ale také v Brně, Jihlavě, ve Všetatech, Příbrami, Mostě, Kyjově i Fryštáku. A není jich málo - jen Praha se může pochlubit 14 střešními stanovišti se šesti desítkami včelstev. Takhle se už od roku 2010 včelaří na pražské Letné , přímo na střeše činžáku na Veletržní třídě. Do Stromovky to včely mají kousek. Anna Vodrážková kontroluje úl na střeše Národního divadla. Včelám ale dává co největší volnost a do jejich království zasahuje co nejméně.